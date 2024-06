Montserrat (PP) ve "inconcebible" que Sánchez siga siendo presidente tras "mentir todo el tiempo" sobre su esposa

La candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha calificado como "inconcebible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga en el cargo "sin haber dado ninguna explicación" y tras "mentir todo el tiempo y a todos a la vez" sobre su esposa, Begoña Gómez, imputada el martes por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios. Así ha reaccionado Montserrat a la nueva carta a la ciudadanía de Sánchez publicada en la tarde de ayer, en la que el jefe del Gobierno tachó de "zafio montaje" las acusaciones contra su mujer. Para la dirigente 'popular', es una "irresponsabilidad" señalar a los jueces, "vulnerar la independencia judicial" y "atacar a los medios y a la oposición". "Es inconcebible que Sánchez siga siendo presidente sin haber dado ninguna explicación. España no merece un presidente capaz de mentir todo el tiempo y a todos a la vez", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, pidiendo a los españoles que en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio voten "en contra de la corrupción" del Gobierno y "del entorno más personal" del presidente del Ejecutivo. Montserrat ha reprochado al también secretario general del PSOE que "sus cartitas" lo que hacen es "señalar a los jueces" y atacar a la libertad de prensa y a la oposición, que tienen el derecho de "exigir transparencia y explicaciones inmediatas" al presidente del Gobierno, "porque lleva un mes y medio mintiendo a toda la sociedad". Después de insistir en que Sánchez debe asumir su "responsabilidad política" por la investigación a su mujer, ha sostenido que es "inédito" en democracia que la esposa del presidente del Gobierno "haya sido citado a declarar como imputada por corrupción". También ha esgrimido que "en ningún país de la Unión Europea" pasaría algo parecido y que no se imagina a la pareja del canciller alemán dirigiendo una cátedra sin tener siquiera una licenciatura. Cuestionada en una entrevista en RNE, que también ha recogido Europa Press, sobre si habría sido mejor el juez se esperara a imputar a la mujer de Sánchez para no interferir en las elecciones europeas, la candidata del PP ha mostrado su respeto a "la independencia judicial" y a las "decisiones que toma otro poder". "PP NO VENDERÁ LA DIGNIDAD DE ESPAÑA POR EL PODER" Montserrat también se ha pronunciado sobre si el PP debería levantar su cordón sanitario a Junts, indicando que su partido no va a ser "el salvavidas ni de (Carles) Puigdemont ni de Sánchez" y que no defraudarán a sus votantes ni venderán sus votos. "Nosotros jamás vamos a defraudar a nuestros votantes y nosotros jamás vamos a vender los votos de quienes nos voten. Nosotros jamás vamos a vender la dignidad de España por poder", ha zanjado la cabeza de lista 'popular', indicando que el 'expresident' es "insaciable" y que si se pacta con él seguirá pidiendo la independencia de Cataluña.

Compartir nota: Guardar Nuevo