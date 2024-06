Illa (PSC) pide el voto contra el estilo de hacer política del PP: "No tienen freno"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido este miércoles el voto de cara a las elecciones de este domingo en contra del "estilo de hacer política" de los populares y el intento, a su juicio, de destruir la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No pudieron con él y ahora van a por su familia. No tienen freno", ha reprochado en un acto de campaña en Calella de Mar (Barcelona), junto a la número 16 de los socialistas catalanes a las elecciones europeas, Laura Ballarín; la diputada Alícia Romero y la primera teniente de alcalde del municipio, Cindy Rando. Para él, la solución es "muy sencilla" y pasa por ir a votar este 9J, ya que es, textualmente, el arma que tienen para desautorizar y decir 'no' a la manera de hacer política de los de Alberto Núñez Feijóo, tras la nueva carta a la ciudadanía de este martes del jefe del Ejecutivo. BALLARÍN Por su parte, Ballarín también ha cargado contra aquellos que intentan destruir el proyecto socialista "cruzando líneas rojas como agresiones físicas" a miembros del partido en el Parlamento Europeo. "Os hago un spoiler: no lo conseguirán", ha avisado, a la vez que ha llamado a los simpatizantes socialistas a dar una lección en las urnas a la, textualmente, maquina del fango y a la ultraderecha.

