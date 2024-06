El TSJM avala una convocatoria para rezar el rosario en Ferraz el sábado y el 9J tras la prohibición del Gobierno

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado una convocatoria para rezar colectivamente el rosario a las puertas de una iglesia de la calle Ferraz, muy cerca de la sede nacional del PSOE, este sábado, jornada de reflexión de las elecciones europeas, y el domingo, día de los comicios. La convocatoria había llegado hace unos días a la Delegación del Gobierno en Madrid para comunicar el rezo del rosario en la vía pública, como han hecho en otras ocasiones, concretamente a las puertas de la iglesia del Inmaculado Corazón de María, situada en la esquina de las calles Ferraz y Marqués de Urquijo. Pero el departamento que dirige Francisco Martín les comunicó la prohibición de la concentración por tratarse de jornada de reflexión y jornada electoral, "trasladando así una resolución de prohibición de la Junta Electoral Provincial", ha señalado esta tarde la Delegación del Gobierno en un comunicado. El promotor de estos rezos, José Andrés Calderón, decidió recurrir la prohibición gobernativa ante el TSJM, que finalmente ha permitido la concentración. El fallo judicial apunta que no hay razones fundadas para considerar que esa concentración tenga la finalidad de captar votos y que no se puede prohibir cualquier reunión por coincidir en jornada electoral o día de los comicios, entre otros argumentos. Tras conocer el auto, la Delegación del Gobierno asegura que lo respeta pero indica que se basa "en la falta de motivación de la resolución de prohibición por parte de la Junta Electoral y que, por lo tanto, se queda en una cuestión de forma y no aborda el fondo de la cuestión". Además, remarcan que el TSJM "ha decidido avalar una concentración de motivación política, en la jornada de reflexión y en la jornada de votación de las Elecciones Europeas, en contra del criterio de la Junta Electoral Provincial".

