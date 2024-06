Comín (Junts) sobre la citación de Begoña Gómez: "Sánchez ha descubierto el 'lawfare' ahora"

El cabeza de lista de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha lamentado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "descubierto el 'lawfare' ahora con su mujer" tras la citación de Begoña Gómez como investigada. "No sé si es 'lawfare' o no. Lo que sí sé es que Sánchez ha descubierto el 'lawfare' ahora con su mujer. Es bastante indignante porque nosotros (el independentismo) sí hemos sido víctimas del 'lawfare' durante 7 años", ha sostenido en una rueda de prensa en Elne (Francia). Según Comín, Sánchez ha sido "cómplice por acción o por omisión" de la actuación del Estado con el independentismo, al asegurar que ha callado y mirado hacia otro lado. Tras la publicación de la segunda carta del presidente del Gobierno, ha ironizado con que en Junts están admirados por su deriva literaria, pero le ha recetado "menos cartas y más reformas" como la de la Ley Mordaza o la del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. También ha reiterado que no tienen claro si se adherirán a algún grupo tras las elecciones, después de haber sido no adscritos en este mandato, y que la clavé será ver qué posiciones defienden en cuestiones como la internacionalización de la causa catalana y la defensa del derecho a la autodeterminación. EFECTO DE DOBLE VUELTA Para Comín, los resultados de las europeas tienen un efecto de doble vuelta respecto a las catalanas, por lo que considera que si Junts logra un buen resultado estará más cerca la posibilidad de la "restitución" de Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat. La restitución de Puigdemont, ha añadido Comín, también permitiría reafirmar lo que se ha hecho con la Ley de Amnistía y "reforzar" la negociación abierta con el PSOE en Suiza. "El hecho de que Puigdemont ejerza de presidente daría un potencial adicional a las negociaciones de Suiza", ha apuntado el candidato de Junts a las europeas, asegurando que la estabilidad de la legislatura española estará más garantizada si avanzan estos contactos. Así, ha recalcado que está "íntimamente vinculada la estabilidad de la legislatura española con el avance de las negociaciones en Suiza". EN CATALUÑA Además de defender que la legitimidad de Puigdemont de aspirar a la presidencia de la Generalitat no depende de los resultados de las europeas, ha avisado este miércoles a ERC de que investir al primer secretario del PSC, Salvador Illa, supondrá "desnacionalizar" Cataluña. "Desde el independentismo se le abrirá la puerta a un presidente que está destinado a deconstruir el Govern y desnacionalizar Cataluña?", ha preguntado Comín, que ha cuestionado que el PSC sea un partido de izquierdas. De hecho, ha esgrimido que en algunos temas es una formación "claramente conservadora", por lo que ha avisado de las consecuencias que tendría que los republicanos facilitaran la investidura de Illa, además de vaticinar que los socialistas practicarán la geometría variable si gobiernan. "¿Un partido independentista está dispuesto a asumir el coste político de un mandato de deconstrucción?", ha insistido en preguntar, tras acusar a Illa de no haber hecho nada --literalmente-- para mejorar el sistema de financiación de Cataluña, en materia de infraestructuras y lengua, entre otras cuestiones.

