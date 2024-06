Vox solo apoyará una moción contra Sánchez si el PP garantiza que no pacta con Junts o ERC

(Actualiza la NA1111 con más declaraciones del portavoz de Vox, José Antonio Fúster)

Madrid, 3 jun (EFE).- Vox solo apoyaría una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez si los populares garantizan que no hay contraprestación alguna para los partidos independentistas, algo que creen "imposible" al considerar que Junts, ERC y el PNV "nunca dan nada gratis".

Así ha respondido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en una rueda de prensa después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya abierto la puerta este lunes a la posibilidad de que su partido plantee una moción de censura contra Pedro Sánchez si es útil y si se da el "contexto adecuado" tras las elecciones europeas.

Fúster ha recordado que Vox ya presentó dos mociones contra Sánchez, lo que demuestra que están de acuerdo con expulsarle de la Moncloa.

"Nosotros estaremos siempre a favor de todo lo que sea echar a alguien que está destruyendo nuestra democracia, pero estamos a favor de echarle a él y a todos los separatistas que están condicionando la política de Estado y que están en el Gobierno de la nación", ha recalcado.

Ha incidido en que cuando Vox plateó sus mociones no negoció ni pactó nada, simplemente las puso sobre la mesa diciendo que eran "de interés para España" y "el que venga que se sume".

Tras mostrarse convencido de que el PP sí negociará con los separatistas, porque ya "estuvo hablando con Junts entre la campaña", se ha preguntado qué podrían pactar.

"¿Qué es lo que va a negociar con (Carles) Puigdemont? ¿que le va a poner en la Presidencia de la Generalitat? ¿una plaza con su nombre? ¿un piso en la Diagonal?", ha apuntado.

Y ha insistido en que para apoyar una moción, Feijóo les tendría que explicar "muy, muy claro" sus conversaciones con los independentistas y estos sumarse "gratuitamente" a ella.

"Pero eso, no va a ocurrir. Gratuitamente no hacen nada y por el bien de España no han hecho jamás nada", ha recalcado. EFE

