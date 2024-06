Feijóo dice que Sánchez "no puede seguir siendo presidente" tras el caso de su esposa y cree que conocía su labor

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que Pedro Sánchez "no puede seguir siendo presidente" del Gobierno" desde el punto de vista "ético", "político" y "moral" tras la investigación judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez, cuya actividad profesional está seguro de que conocía el jefe del Ejecutivo. "Nadie se cree en España que el presidente del Gobierno no supiese las relaciones económicas, empresariales y comerciales de su mujer?", ha aseverado Feijóo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, donde ha señalado que Sánchez tendrá que dar explicaciones en la comisión de investigación en el Senado porque, según ha dicho, no las ha dado hasta ahora. Al ser preguntado si van a llamar también al Senado a Begoña Gómez, Feijóo ha indicado que a él no le gusta "meter a la familia del presidente del Gobierno en una Cámara e interrogarle", ya que, según ha subrayado, "el responsable político es el presidente del Gobierno". "QUEDA TODAVÍA MUCHO TRABAJO POR HACER" Por eso, ha añadido que el PP estará "muy atento al sumario de investigación por corrupción y tráfico de influencias de la esposa del presidente del Gobierno", así como "al volcado de los móviles y al sumario". Es sí, ha dicho que "sorprendentemente todavía no tienen información suficiente del caso Koldo" por si hay "alguna relación entre este caso y el que afecta al "entorno del presidente". "Queda todavía mucho trabajo por hacer", ha exclamado. Feijóo ha asegurado que él respetará las decisiones que tome la Justicia en este asunto, pero ha señalado que desde el punto de vista ético, político y moral, en su opinión, Sánchez "no puede seguir siendo presidente del Gobierno porque si la sospecha de corrupción ha conllevado un sumario y una investigación a su entorno, a su familia, el responsable político es quien lo ha permitido". "TENEMOS QUE VOLVER OTRA VEZ A LA DECENCIA" Al ser preguntado entonces si está pidiendo la dimisión de Sánchez, Feijóo ha señalado que en la Unión Europea "no sería posible tener un primer ministro en el que su mujer esté siendo investigada en un juzgado" y ha recordado que Antonio Costa presentó su dimisión como primer ministro de Portugal por un asunto que afectó a su jefe de gabinete. Feijóo ha asegurado que si lo que está ocurriendo al presidente del Gobierno le pasara a él, presentaría la dimisión de forma "irrevocable", si bien ha subrayado que sería "imposible" que su pareja utilizase el puesto en La Moncloa para levantar el teléfono y pedir dinero a una empresa pública y "el fruto de ese trabajo, ponerlo a nombre de la pareja". "Es que parece que ya vale todo, y no vale todo. Tenemos que volver otra vez a la decencia", ha resaltado. A renglón seguido, ha recordado que hace seis años se celebro una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy en la que Sánchez prometió "transparentar la vida política" y "luchar contra la corrupción". "Ahora es el señor Sánchez, su mujer, la que está siendo investigada en un juzgado. Fíjese cómo acabó aquella moción de censura. Pues el que censuraba está siendo investigado su partido, su Gobierno y su entorno en la Audiencia Nacional, en un juzgado en Plaza de Castilla y en la Fiscalía Europea", ha declarado. Antes esa investigación de la Fiscalía Europea, Feijóo se ha preguntado si los fiscales europeos "son corruptos". "¿De verdad que se puede mantener que los jueces españoles son corruptos?", ha interpelado, para añadir que eso "no tiene ningún sentido". RECONOCIMIENTO DE PALESTINA PARA NO HABLAR DE "LA CORRUPCIÓN" Por otra parte, al ser preguntado si el PP considera un genocidio lo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu está haciendo en la Franja de Gaza, Feijóo ha asegurado que "según el ministro de Exteriores español no" lo es, "a pesar de que la candidata socialista a las europeas y la ministra de Defensa hayan dicho que es un genocidio". Sobre su opinión concreta, el líder del PP se ha limitado a decir que "hay una guerra producto de un problema de décadas de muy difícil resolución". Además, ha recordado que "un grupo terrorista como Hamas entró en territorio israelí, violó, mató, asesinó, secuestró y se llevó a esas personas a su territorio". "Empezó una guerra que tenemos que parar", ha dicho, defendiendo la entrega de los rehenes, un alto el fuego, ayuda humanitaria y sentarse a dialogar, todo ello "el mismo día". Sin embargo, ha asegurado que "lamentablemente España ha roto el consenso de la Unión Europea" y de la OTAN que "está concretado en estos puntos". Según Feijóo, el reconocimiento del Estado de Palestina forma parte de "la estrategia de tapar lo que está ocurriendo en España con la corrupción política y la corrupción económica, que es utilizar los muertos israelíes y palestinos para que el Gobierno intente que la opinión pública cambie de conversación".

