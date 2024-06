César Pérez: el Premio Nadal te da un plus y llegas a otros lectores que antes no tenías

Rafael Peña

Ceuta, 3 jun (EFE).- El novelista vallisoletano César Pérez Gellida, Premio Nadal 2024 con su obra "Bajo tierra seca", ha destacado que la obtención de este galardón le ha permitido tener “un plus” para “llegar” a otros lectores “que antes no tenía”.

César Pérez (Valladolid, 1974) no ha dudado en señalar que este premio le supone “mucha alegría y mucho orgullo” porque está "en ese listado de autores que son el pasado y el presente de nuestra literatura en los últimos 80 años, lo cual siempre es una satisfacción compartir nombre con Miguel Delibes, Francisco Umbral o Ana María Matutes”, ha dicho en una entrevista con EFE en Ceuta, donde ha participado en la “Feria del Libro”.

Ha subrayado que no sabe “la fórmula” para conseguir este premio pero sí tienen "una trayectoria, un volumen de lectores que te avalan y una novela. No he pensado si este galardón me carga de más responsabilidad o no porque son los lectores los que juzgan, pero sí sé que esta novela es muy honesta y no dejará a nadie indiferente”.

Preguntado por el género de novela negra ha apuntado que “no hay un por qué en mi elección de este género, el escritor es un oficio solitario, que requiere muchas horas delante de un teclado y yo me tengo que divertir obligatoriamente, por lo que la novela negra cumple los requisitos, lo cual me supone un reto y es lo que me gusta hacer”.

La novela negra tiene actualmente una “excelente salud” en nuestro país, según el vallisoletano, que apunta que “ahora mismo es el más demandado, hay una hornada de escritores que lo están haciendo muy bien, están copando el top de ventas y es porque lo deciden los lectores, no hay que buscar un razonamiento más allá”.

Tras llevar publicando desde 2013 y completar hasta catorce novelas, la culminación ha llegado este año con el thriller "Bajo tierra seca", que se desarrolla en la Extremadura de 1917, que ha obtenido el Premio Nadal. “Estoy encantado de la vida con su aceptación, es la novela que más fuerza ha tenido en su lanzamiento, tienes mucha presencia en los puntos de venta y por las críticas de los lectores da la sensación que será un long Sellers”.

En su opinión, la industria literaria se encuentra “en crecimiento, es verdad que pasamos unos años de un crecimiento no razonable y ahora estamos en el nivel en el que parece que la industria se ha asentado”, ha concretado a EFE.

César Pérez recomienda “leer por encima de todas las cosas y viajar con las historias que están disponibles por muy poco dinero”, además de puntualizar que las Ferias del Libro “son fundamentales porque se pone muy en valor algo que está muy presente en nuestras vidas como son los libros y todas vienen muy bien”.

Ha reconocido que profesionalmente se encuentra en su “mejor momento” y ha valorado que actualmente “hay una comunidad de lectores muy fieles y que buscan libros, aunque es un hecho que se edita mucho, España es uno de los países de Europa que más publica y es verdad que los autores que están poco tiempo en el punto de venta si no llegan igual que vienes te vas, pero esto es así”.

Como escritor ha señalado que “una cosa es querer escribir, otra desear escribir y otra necesitar escribir. Si uno quiere o desea escribir debe buscar el momento adecuado para hacerlo, sin buscar una pretensión más allá de disfrutar de contar una historia pero si lo que se necesita es escribir hay que dedicarse a este oficio con otros requerimientos distintos, entre ellos una disciplina, entusiasmo, mucha fe y mucha suerte”.

Ha valorado que una de sus novelas haya sido adaptada a una serie de televisión (Memento Mori), que ha estado trece semanas en el top 1 de Prime. “Es un camino muy largo para hacer esta adopción audiovisual, empezamos en el 2015, y para el autor es importantísimo porque llegas a un público potencial que pueden convertirse en tus lectores”.

En trece años de publicaciones, el autor es la primera vez que cruza el Estrecho y ha añadido que “siempre es un placer estar en un sitio donde no había estado nunca y más con eventos especiales como la Feria del Libro”. EFE

