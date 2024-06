Belarra cree que Feijóo se ha "venido arriba" al no descartar una moción de censura y culpa al PSOE por no tomar medidas

La líder de Podemos, Ione Belarra, cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha "venido arriba" al no descartar una posible moción de censura al Gobierno si se da el "contexto adecuado", pero atribuye la culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez por ser "incapaz" de gobernar. "Hemos visto durante todo este año un gobierno que no ha sido capaz de sacar adelante ni una sola medida y eso tiene como consecuencia que le estamos poniendo una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha", ha afeado Belarra este lunes ante los medios en el Congreso. Ha sido mismo este lunes cuando el líder 'popular', durante una entrevista, ha considerado "política ficción" pensar en este momento en presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no ha descartado recurrir a esa "herramienta" en el futuro si se da el "contexto adecuado" y piensan que "puede ser útil en ese contexto". LAS URNAS NO RESPALDAN A FEIJÓO Belarra sostiene que, aunque las urnas "no respaldan" a Feijóo, esta declaración de intenciones es un "síntoma del problema" que Podemos viene señalando desde hace tiempo y que a su juicio se ha recrudecido tras los cinco días de reflexión del presidente Pedro Sánchez. "La gente ve que el presidente y el PSOE son conscientes de los grandes problemas que tiene nuestra democracia, pero que son completamente incapaces porque no están dispuestos a pagar el precio que implica abordar esos problemas y darle respuesta a través de las transformaciones que son necesarias", ha lamentado.

