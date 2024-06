Belarra confía en que Podemos cope el apoyo de la izquierda inconformista ante un Gobierno donde solo manda el PSOE

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha confiado en que la candidatura morada va a contar en las elecciones europeas con apoyo de la izquierda "que no se conforma", ante un Gobierno en el que "solo manda el PSOE". En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, antes de participar en una jornada en apoyo a Palestina, Belarra ha manifestado que Podemos no se va a dedicar en esta campaña a hablar de la interna dentro de la izquierda alternativa sino de los problemas ciudadanos, cuestionada sobre si Sumar está desplegando un discurso para desmarcarse de ellos y evitar fuga de votos hacia el partido morado. "Nosotras estamos centradas en esta campaña en volver a poner en pie una izquierda que sea capaz de transformar, que sea capaz de cambiar las cosas, porque lo que estamos viendo las pasadas elecciones del 23 de julio es que ahora mismo tenemos un Gobierno en el que sólo manda el Partido Socialista y en el que lo único que se buscan son titulares, se busca rédito electoral y no hacer frente a los problemas reales que tiene nuestro país y el mundo", ha declarado Belarra. Es más, la líder de Podemos ha desgranado que en estas elecciones hay candidaturas que solo aspiran al "rédito electoral", pero "no se busca de verdad la manera en que podamos contribuir a pararle los pies" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que está "cometiendo un genocidio". "Nosotras confiamos en nuestro proyecto. Sabemos y pensamos que nuestro proyecto va a contar con respaldo porque creo que hay mucha gente en este país que no se quiere resignar a que las cosas son como son y no se pueden cambiar. Vamos a esperar al domingo porque confiamos en tener el mejor resultado posible", ha ahonda Belarra. Finalmente, ha señalado que a la prensa le puede interesar mucho la pugna electoral entre Podemos y Sumar, pero la formación morada y su candidata, Irene Montero, tienen claro que en estas elecciones hay mucho en juego y se volcarán en ofrecer un proyecto para "una Europa de paz" y que frene "los recortes" o el intento de volver a implantar las reglas fiscales.

