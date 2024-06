Belarra alerta de que un posible barco sospechoso de llevar armas a Israel puede recalar en España

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha alertado sobre un posible nuevo barco sospechoso de portar armas a Israel, con previsión de hacer escala en España, tras la denuncia reciente por el carguero 'Borkum' y ha recriminado que el Gobierno "no está haciendo nada para detenerlo". Con ello hacía mención al carguero Vertom Odette y a la demanda que tiene previsto registrar representantes de la Comunidad Palestina de Cataluña contra el Ejecutivo por presunto incumplimiento de la normativa de comercio de armas. Así se ha pronunciado Belarra en el marco de una jornada de apoyo a Palestina en el Congreso, organizada por su formación, para denunciar la inacción de gran parte de la comunidad internacional ante el sufrimiento del pueblo palestino. Durante su intervención, Belarra ha acusado al Gobierno de "no hacer nada" y solo "busca titulares" ante el "genocidio" de Israel en Gaza con motivo de las elecciones europeas del 9J y ha denunciado que el seguidismo a Estados Unidos en este conflicto se está convirtiendo en el "fin del proyecto europeo". En este sentido, ha vuelto a demandar la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, imponer sanciones desde la UE a los principales dirigentes del país, apoyar la demanda de Sudáfrica contra el Gobierno hebreo en la Corte Penal Internacional y aplicar un embargo total al comercio de armas. "El Gobierno sigue sin hacer absolutamente nada, por tanto creo que ya basta de buscar el titular. Creo que ya basta de buscar acciones que den rédito electoral y no hacer nada concreto para frenar este genocidio", ha criticado la también diputada morada en el Grupo Mixto. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DA LA ESPALA A PALESTINA Belarra ha cargado contra la comunidad internacional que está "dando la espalda" a Palestina en su "momento más difícil" y se ha preguntado qué más tiene que pasar en Gaza para que la UE reaccione, cuando se reivindica como "cuna de los derechos humanos" y se construyó un proyecto europeo tras la Segunda Gerra Mundial "para que nadie más le volviera a hacer a nadie lo que los nazis le hicieron a los judios". En este sentido, ha sostenido que esta inacción se debe a que Israel es un "Estado amigo" de EEUU y ningún país miembro de la UE es capaz de "plantarle cara" y construir una posición política "diferente" a la que marcan Estados Unidos. Luego, ha parafraseado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al proclamar que la causa del pueblo palestino "es la causa de la humanidad" y ha pedido redoblar las movilizaciones sociales para presionar al Ejecutivo a tomar medidas frente a Israel.

Compartir nota: Guardar Nuevo