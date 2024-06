Sergio González: "Nos lo merecemos por cómo hemos luchado esta temporada"

Leganés (Madrid), 2 jun (EFE).- Sergio González, capitán del Leganés, consideró que su equipo se merece haber conseguido el ascenso a la máxima categoría del fútbol español por cómo han luchado y por el rendimiento que han ofrecido en el campo durante toda la temporada.

"Satisfecho se queda muy corto, estoy tremendamente feliz. Es un día inolvidable, nos lo merecemos por cómo hemos luchado esta temporada y por el rendimiento que hemos dado. El equipo, el staff, el cuerpo técnico, la afición... todos juntos lo hemos conseguido", declaró.

"Lo de esta temporada ha sido increíble de principio a fin. Estoy tremendamente contento porque hemos sido muy estables, hemos trabajado juntos, hemos luchado juntos y ahora toca disfrutar juntos porque nos lo merecemos", manifestó en palabras a EFE.

Preguntado acerca de si ha habido algún momento más especial, indicó: "Sobre todo me quedo con el día a día, el ambiente en el vestuario y la unión que tenemos con la afición han sido muy buenos. No me puedo quedar con un día, porque ha sido el trabajo de todo el año. Lo hemos luchado juntos y nos merecemos estar ahora mismo así".

En cuanto a lo que les espera en LaLiga EA Sports, señaló: "Hay que disfrutar porque nos ha costado mucho y luego ya toca coger fuerzas para lo que viene. Está claro que va a ser muy difícil, pero vamos a ir con todo a por ello. Confío mucho en nosotros y no tengo ninguna duda de que vamos a estar a la altura y lo vamos a luchar". EFE

