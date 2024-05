Policías y guardias civiles esperan que Interior atienda sus demandas tras las PNL de jubilación y profesión de riesgo

La Plataforma de guardias civiles y policías por una jubilación digna y la plena equiparación salarial, integrada por una docena de sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos, espera que el Ministerio del Interior atienda sus reivindicaciones después de que la Comisión de Interior del Congreso haya sacado adelante sendas Proposiciones no de Ley (PNL) sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. En un comunicado, la plataforma ha aplaudido la iniciativa presentada por el PP que incluye además el encargo de un nuevo informe de consultoría externa, la ejecución íntegra del Acuerdo de equiparación salarial --con el reingreso de policías y guardias civiles en segunda actividad o reserva y la aprobación de una ley de retribuciones que impida en el futuro nuevas desigualdades salariales--, y aprobar la jubilación voluntaria anticipada mediante el reconocimiento de la profesión de riesgo. Por otro lado, la plataforma también ha apoyado la PNL presentada y aprobada por el grupo parlamentario Vox relativa al reconocimiento de las profesiones de Guardia Civil y de Policía Nacional como profesiones de riesgo, con la inclusión de índices correctores para la jubilación anticipada, para la corrección de una "situación de agravio comparativo" con el resto de cuerpos policiales. En este sentido, los policías y guardias civiles esperan que estas PNL sirva para dar impulso a sus demandas y el Gobierno atienda las reivindicaciones. "Es urgente que los guardias civiles y policías tengan acceso a los índices correctores de jubilación, para que esta se puede producir anticipadamente, teniendo 30 años trabajados, en vez de a los 65 años como en la actualidad. No se tiene en cuenta el riesgo y sacrificio que estos llevan a cabo a lo largo de su carrera profesional". La plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial esta conformada por SUP y AUGC, así como por las organizaciones representativas entre los mandos de Policía y Guardia Civil, como es el caso de SPP o de la Unión de Oficiales, entre otras.

