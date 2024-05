Irene Montero (Podemos) llama al "bloque progresista" a estar unido para que la ley de amnistía pueda ser aplicada

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha considerado que la Ley de Amnistía es "un acto de reparación y de fraternidad" con Cataluña, y ha llamado al "bloque progresista" que "en otros momentos, como con la ofensiva reaccionaria contra la ley solo sí es sí, no permaneció unido", a que esté "unido para hacer que se cumpla el mandato expresado por la sede de la soberanía popular y que la ley de amnistía pueda ser aplicada". En declaraciones a los periodistas antes de tomar parte en un mitin en Irun (Gipuzkoa), Montero ha asegurado que la Ley de Amnistía es "un acto de reparación y de fraternidad" con Cataluña y también "una lección democrática muy importante". "Espero que nunca olvidemos que los problemas políticos se tienen que resolver exclusivamente en el marco de la política, que la judicialización y la represión no sirven para resolver los problemas políticos y, al contrario, dificultan esa resolución", ha defendido. No obstante, pese a que "es una muy buena noticia para la democracia en España y también para Cataluña" la aprobación de esta ley de amnistía, la candidata de Podemos ha considerado que "el camino no acaba aquí" y que "ahora le toca el turno a un partido judicial reaccionario que va a intentar desobedecer el mandato popular expresado por el Congreso de los Diputados, el mandato democrático, que hoy ha salido del Congreso". Así, ha advertido de que "va a tratar de torcer por tanto la voluntad popular expresada en el Congreso de los Diputados". Por ello, ha hecho un llamamiento a "ese bloque democrático, a ese bloque plurinacional, a permanecer unido, a diferencia de lo que ocurrió con la ofensiva judicial reaccionaria contra la ley solo si es sí, para poder defender la democracia y las decisiones democráticas que emanan del Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía popular". Preguntada por el anuncio del Partido Popular de que sus comunidades van a presentar recursos de inconstitucionalidad, Irene Montero ha insistido en que "los sectores reaccionarios, desde el poder político, desde el poder mediático y desde el poder judicial, van a hacer, ya lo han dicho y lo están demostrando, todo lo que haga falta para desobedecer el mandato que hoy ha salido de la sede de la soberanía popular". "Hace pocos días veíamos como los propios jueces, desde los correos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, mandaban guías a sus compañeros y compañeras para impedirlo", ha recordado la ex ministra de Igualdad. De este modo, la dirigente de Podemos ha insistido en hacer un "llamado democrático a ese bloque progresista, plurinacional, que en otros momentos, como con la ofensiva reaccionaria contra la ley solo si es sí, no permaneció unido", pero que esta vez "debe aprender la lección y debe estar unido para hacer que se cumpla el mandato expresado por la sede de la soberanía popular y que la ley de amnistía pueda ser aplicada". Por otro lado, cuestionada sobre la ley de Amnistía o el caso de Begoña Gómez puedan "tapar la importancia" de las elecciones del 9 de junio, Irene Montero ha recordado que "estamos en un país que puede decir con mucho orgullo que votó no a la entrada del Estado español en la OTAN, que tiene uno de los movimientos feministas más fuertes, que tiene uno de los sindicalismos más poderosos, con un movimiento de pensionistas robusto". A su juicio, "en este país, donde hay una izquierda consciente de lo importante que es mantener los principios ideológicos, mantener los principios éticos, justo en estas elecciones europeas, el 9 de junio, este país va a dar una voz con su voto, una voz fuerte en defensa de la paz, del fin del genocidio en Palestina y también de la justicia social y de la justicia fiscal, de los derechos humanos, de la paz y sobre todo del fin del genocidio".

