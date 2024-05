Vetusta Morla, contra "el Madrid que especula con pisos y cierra servicios de urgencias"

Javier Herrero.

Madrid, 29 may (EFE).- En 'Figurantes', su sexto disco de estudio, previsto para este viernes antes de su anunciado parón hasta 2026, Vetusta Morla dedica por fin un tema a su Madrid natal, "una canción de resistencia, de sentirte parte de algo aunque no acabe de gustarte, y de decidir no abandonarlo", porque es suyo también.

"Para mí Madrid es mi gente, mi familia. El legado que han dejado otras generaciones, los lugares donde he crecido y donde veo crecer a mis hijos. Y el Madrid que no me representa es el que especula con los pisos y hace que la gente se tenga que ir de sus casas, el que tiene medio centro vacío y cierra servicios de urgencias", señala a EFE Guille Galván, uno de los miembros del sexteto de Tres Cantos.

El motivo es '¡Ay, Madrid!', una de las once canciones de su nuevo trabajo, compuesto esta vez en plena (y larga) gira del premio 'Cable a Tierra' (2021), sin un hilo conceptual definido, dando salida a temas que desde hacía tiempo les rondaba la cabeza, como 'Puentes', el primero, que habla de "unir cosas que estaban rotas en las relaciones humanas".

Podría ser una buena banda sonora en la semana en la que España ha reconocido oficialmente la existencia de Palestina, una causa con la que Vetusta Morla se ha identificado públicamente, como cuando hicieron acto de presencia en la acampada de la Univerdad Complutense "en defensa de los derechos humanos y de la ley internacional".

"Nos estamos levantando con noticias como la del bombardeo en un campo de refugiados, lo cual la propia ONU califica como un crimen de guerra. Cuando pase el tiempo tendremos que pensar dónde estábamos colocados o qué pensábamos ante lo que está sucediendo, que es terrorífico", subraya Galván en una causa en la que todo el grupo está unido.

Estos hechos coinciden con una etapa en la que la banda está especialmente emotiva, tras anunciar su próximo parón hasta 2026 "si todo va bien" y confesar el desgaste que han sufrido por la ingente carga de trabajo de los últimos años (desde 2021, a la citada gira se les sumaron dos bandas sonoras, un concierto en el Wanda Metropolitano y un documental sobre el mismo).

"Llevamos 15 años probablemente siendo cabezas de festivales. No hemos llegado a un lugar donde estemos rotos, pero no queremos llegar a esa línea ni forzarlo", indican respecto a una pausa que insisten que será temporal, aunque "la vida...".

Será un parón de actividad de cara al público, con una actividad entre ellos también "limitada", que servirá sobre todo "para retomar ese trastero que está desordenado desde hace mucho tiempo", muchas de ellas cuestiones internas de su sello, Pequeño Salto Mortal, fundado en 2007.

"Es un privilegio tal y como funciona el mundo tener la oportunidad de decidir parar y replantearte cosas, pero es que a menudo no tenemos ni tiempo para estudiar nuestro instrumento, ni para desarrollarnos personalmente, y son cosas al final benefician a las canciones", argumentan.

Citan el desgaste acumulativo de los pequeños incidentes diarios, el de coordinar una agenda cada vez más complicada en un sexteto que arrancó su actividad en tiempos de instituto pero cuyas vidas han cambiado notablemente: "Unos tienen familia, otros viajan mucho...".

"Es necesario darnos nuestros espacios y tiempos para poder seguir confluyendo los seis en puntos que nos unen a nuestra trayectoria vital y profesional. Eso te permite seguir evolucionando y no hacer la misma canción durante 20 años, que es lo que a parte de nuestro público le gustaría", añade David "El Indio" García.

Con todo, aseguran que siempre han hecho la música que les salía de manera natural sin considerarse presos de su público, al que va dedicado 'Figurantes' desde la misma portada creada por Boa Mistura.

"Lo que sí estresa y agota mucho es no ser capaz de marcar tus propios tiempos y verte obligado a mantener unos plazos que cada vez son más inmediatos entre lanzamientos, que te obligan a estar más pendiente casi de los feedback que de que la creación muchas veces", lamentan especialmente.

Con "una de las escenografías más guapas" que han hecho nunca y "un nudo en la garganta", en las próximas semanas afrontarán los únicos conciertos en los que presentarán el nuevo álbum, producido junto a Campi Campón.

Para ese "hasta luego", viajarán a puntos como el Icónica Fest de Sevilla el 26 de junio y Conexión Valladolid el 28 de junio, el Festival Portamérica en Portas (Pontevedra) el 4 de julio y el final en el Festival 1001 de Granada el 6 de septiembre. Además, como parte de las dos franquicias de Alma Festival, el grupo estará en Madrid el 8 de junio y en Barcelona el 6 y 7 de julio. EFE

