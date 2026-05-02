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La Federación y la Liga de Portugal felicitan al Oporto tras lograr el título liguero

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Lisboa, 2 may (EFE).- La Liga Portugal y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) felicitaron este sábado al Oporto por su victoria en el campeonato nacional, decidida con un 1-0 de los 'dragones' frente al Alverca en la 32ª jornada.

Por un lado, el presidente de la FPF, Pedro Proença, transmitió su enhorabuena en un comunicado en el que destacó el valor de este título, alcanzado en una temporada "difícil", marcada por el fallecimiento a los 53 años del exdirector del Oporto Jorge Costa.

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"Felicidades al FC Porto, que hoy se consagró campeón nacional con la conquista del trofeo de la Liga Portugal. En un año difícil, marcado por el fallecimiento de Jorge Costa, figura indispensable en el Club y en el fútbol portugués, este título adquiere aún mayor significado", escribió.

Y añadió: "En nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​felicito al FC Porto y a su Junta Directiva, representada por su presidente André Villas Boas, a los jugadores, al cuerpo técnico, a toda la estructura y a la afición por este logro. ¡Enhorabuena a todos!".

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Por otro lado, el presidente de la Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, resaltó el "recorrido consistente y brillante a lo largo de la época" de los 'dragones'.

"En nombre de todo el equipo de la Liga Portugal, felicito a los jugadores, al cuerpo técnico y a la directiva por sus logros, con una mención especial a André Villas-Boas, que ha ganado su primer título de liga nacional desde que asumió la presidencia del club”, afirmó.

El Oporto de los españoles Samu Aghehowa, Gabri Veiga y Borja Sainz se proclamó este sábado campeón de la Liga de Portugal 2025/26 tras vencer al Alverca, club propiedad del madridista Vinícius Júnior, por 1-0 en la trigésima segunda jornada.

Con esta victoria, con la que acumula 85 puntos, garantiza matemáticamente la conquista del título, ya que no pueden ser alcanzados en la tabla por el resto de equipos cuando faltan apenas dos jornadas por disputar antes de que finalice la competición. EFE

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