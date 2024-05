Sánchez y Albares plantearán el reconocimiento de Israel a los ministros árabes de visita hoy en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibirán este miércoles a un grupo de ministros de países árabes ante los que defenderán la necesidad de reconocer a Israel aquellos que aún no lo hayan hecho, según han indicado fuentes gubernamentales. Tan solo un día después del reconocimiento oficial por parte del Gobierno de Palestina como Estado, hasta Madrid llegarán el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, así como parte de los ministros que integran el grupo de contacto para Gaza creado por la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). En concreto, además de Mustafa, que también es ministro de Exteriores y ya se vio con Albares el domingo en Bruselas, está prevista la llegada del primer ministro y titular de Exteriores, jeque Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani; el viceprimer ministro y ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi; el ministro de Exteriores saudí, príncipe Faisal bin Farhan, y su homólogo turco, Hakan Fidan, así como el secretario general de la OCI, Ibrahim Taha. Entre los temas que se abordarán en ambos encuentros, según han confirmado las fuentes, además del actual conflicto en Gaza, estará el del reconocimiento del Estado de Israel, una cuestión que tanto Sánchez como Albares han sacado a sus interlocutores en Oriente Próximo en estos últimos meses junto con la necesidad de que los países occidentales reconocieran también a Palestina. "El pueblo palestino debe de tener un Estado propio y también el lugar y la existencia de Israel debe ser reconocido por todos aquellos que aún no lo han hecho", ha sostenido precisamente Albares durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el reconocimiento de Palestina. "Ese es el único camino para la paz", ha recalcado. Actualmente, solo unos pocos países árabes reconocen a Israel, empezando por Egipto y Jordania, firmantes de sendos acuerdos de paz hace décadas, a los que se suman los países parte de los llamados Acuerdos de Abraham suscritos en época de Donald Trump en la Casa Blanca y que incluyen a Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán. Según ha explicado Albares, la visita de los cinco ministros árabes es una forma de visibilizar el "agradecimiento a España por toda la aportación a la paz y a la estabilidad en Oriente Medio". Al mismo tiempo, ha añadido, busca hacer ver que "el reconocimiento del Estado palestino es un hito histórico pero todavía queda un trecho para alcanzar la paz" para lo cual es necesario "unir fuerzas" empezando por los países árabes que "tienen evidentemente un enorme interés por esa paz". A estos ministros les seguirá el próximo lunes su homólogo egipcio, Samé Shukri, quien se encuentra en viaje oficial en China y no ha podido viajar ahora a Madrid, según ha indicado el propio Albares, que esta tarde se reunirá con su colega jordano y cenará con el saudí, según han informado fuentes diplomáticas.

Compartir nota: