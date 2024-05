Ábalos admite que supo de los contratos con la empresa de la trama por correos de Koldo y dice que pidió ser informado

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha admitido este miércoles que en abril de 2020, una vez que se adjudicaron, fue conocedor de los contratos de su departamento con Soluciones de Gestión para la adquisición de material sanitario y también que recibió correos electrónicos de su entonces asesor Koldo García sobre los mismos porque se preocupó por las "sombras reputacionales" de la empresa y exigió que "se aclararan". "Estaría bueno que no lo supiera", ha comentado. Así lo ha explicado en declaraciones en los pasillos del Congreso al ser preguntado por estos correos electrónicos a los que alude la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la trama. El exministro se ha declarado "impresionado" por las informaciones publicadas esta miércoles. "Estaría bueno que no lo supiera", ha dicho cuando se le ha preguntado si estaba al tanto entonces de los contratos de Transportes con la empresa ahora investigada. "Claro que yo era conocedor en abril (de 2020) de la contratación del ministerio. Me preocuparon las noticias que salieron publicadas sobre la reputación de la empresa y pedí que se aclararan. ¿Ese es el problema?", ha preguntado el ahora diputado del Grupo Mixto del Congreso. "Lo reconozco todo", ha apostillado. LE PREOCUPABA LA IMAGEN REPUTACIONAL "Era conocedor de la contratación una vez producida, entre otras cosas, porque más allá de que yo lo supiera administrativamente, ya estaba publicándose en los medios, y lógicamente me preocupaba reputación o la imagen de esta sociedad y, por lo tanto, que se saliera a aclararlo. Ábalos ha explicado que él siempre ha trabajado con su "correo personal" --pues nunca ha utilizado los "oficiales"-- y que espera que no se publique porque eso implicaría "meterse" en su "intimidad" y le obligaría a cerrarlo, lo que le "supondría mucho quebranto". El exministro ha tachado de "tremendos" los titulares que ha visto en las últimas horas sobre esta cuestión, también las noticias que apuntan a una "relación personal" suya con el entonces secretario de Puertos del Estado. "Claro que sí, es que formaba parte de la asesoría jurídica del partido y yo era secretario de organización, claro que lo conocía perfectamente, trabajaba con él, es que es impresionante", ha comentado, antes de recalcar que naturalmente también tenía relación con otros altos cargos como el subsecretario del ministerio. De hecho, ha incidido en que ya ha "dicho mil veces" que fueron ellos los que "hicieron la tramitación" del contrato y que la Fiscalía "en su denuncia, dice claramente que está bien hecha" y que nadie puso objeción alguna. "Y más allá de que cumplió con todos los trámites legales, también es verdad que hay un correo que se ignora del director de organización e inspección del ministerio, en el que se dice claramente que de todas las ofertas que llegaron, la más viable era esta", ha añadido Ábalos, para quien ese correo no es noticia porque "eso mata el relato"

