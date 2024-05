Bustinduy: "Más que Milei, me preocupa la foto vergonzosa de la patronal española con él"

Madrid, 20 may (EFECOM).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado esta noche que más que el presidente argentino, Javier Milei, lo que le preocupa es la "foto vergonzosa que se hizo la patronal española con él".

En una entrevista en la Cadena Ser, Bustinduy ha considerado "intolerable" el ataque que Milei lanzó este fin de semana contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa en un acto político de Vox.

"A mí más que Milei me preocupan sus aliados de aquí, me preocupa esa foto vergonzosa que se hizo la patronal española con él, por la que no han pedido disculpas", ha dicho.

Según Bustinduy, el presidente argentino es "un aprendiz de Trump" que viene y "lanza la mayor provocación que se le ocurre, a sabiendas de que va a suscitar una reacción que nos va a tener tres días ocupados y mientras tanto consiguen dominar la conversación, que estemos hablando de ellos y no quepa otra cosa en la agenda".

Para el ministro de Derechos Sociales, hay imitadores también de ese estilo político en España, "los conocemos bien".

"La manera de contrarrestar y responder a los reaccionarios y a los populistas de extrema derecha que utilizan este manual -ha subrayado- es precisamente hacer aquello que detestan, que es avanzar en una agenda de redistribución de la riqueza, de justicia social, de promoción de los derechos humanos".

En su opinión, con estas polémicas Milei lo que consigue es que no se hable de la inflación en Argentina, del desplome industrial y del aumento de la pobreza. "El ya tiene su show con el que llenar la agenda". EFECOM

