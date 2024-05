Retiran toda la campaña contra agresiones sexuales de Almería tras la polémica del cartel

Almería, 16 may (EFE).- El Ayuntamiento de Almería ha informado este jueves de que ha retirado toda la campaña de sensibilización contra las agresiones sexuales ‘Si dice no, no es sexo. Es agresión’, "dada la polémica generada por uno de los carteles".

Según ha explicado en una nota el consistorio, dicha campaña estaba enmarcada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y estaba distribuida en veintiocho soportes publicitarios de la ciudad.

El Ayuntamiento ha explicado que el objetivo de la campaña era "sensibilizar a la sociedad contra las agresiones sexuales y contribuir a la lucha contra esta lacra social" pero que "dada la polémica originada por uno de los carteles, colocado por error y que fue retirado en cuanto tuvimos conocimiento de su inclusión, entendemos que el citado objetivo no se ha cumplido, ni se va a cumplir, al quedar solapado por la controversia suscitada al respecto".

Por todo ello, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha ordenado la retirada de todos los carteles, se correspondan con el diseño erróneo o no, y la suspensión de dicha campaña.

El Ministerio de Igualdad ha comunicado este jueves al Ayuntamiento de Almería que retirará la financiación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se han empleado para la polémica campaña sobre la violencia sexual contra la infancia, ya retirada por el consistorio almeriense.

El departamento dirigido por Ana Redondo, que ya exigió este domingo la retirada de la campaña, ha informado en un comunicado de que los fondos del Pacto de Estado "bajo ningún concepto" pueden financiar esta iniciativa.

En el cartel retirado se veía la fotografía de un niño sobre el mensaje "si dice no, no es sexo, es agresión", acompañado a su vez de la información de que "el 72,3% de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima".

El consentimiento al que hace referencia el cartel no existe para la infancia y la adolescencia: por debajo de 16 años, todo acto sexual con un menor es agresión sexual. EFE

