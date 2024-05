Los Comuns descienden de 8 a 6 escaños y son la quinta fuerza, por detrás de PP y Vox

Los Comuns han obtenido 6 escaños en el Parlament, dos menos de los que tenían en la anterior legislatura, con el 5,81% de votos, y se mantiene como sexta fuerza en el Parlament, por detrás de PSC (42), Junts+ (35), ERC (20), PP (15 escaños) y Vox (11) y por delante de CUP (4) y Aliança Catalana (2), con más del 99% de los sufragios escrutados. La candidata de los Comuns, Jéssica Albiach, ha lamentado este descenso de dos escaños pero ha asegurado que es "posible" un Govern de izquierdas, y ha llamado a todas las fuerzas de izquierdas del Parlament a construir un nuevo Ejecutivo catalán. El partido ha hecho una campaña con unas encuestas poco favorecedoras que o le dejaban en el mismo escenario o le restaban dos o tres diputados, por lo que Albiach ha llamado a la participación este domingo para poder "abrir un nuevo capítulo un con gobierno de izquierdas que ponga las prioridades de la ciudadanía en el corazón del gobierno". En estas elecciones los Comuns han cosechado un 1,06% menos de los votos de los que lograron en 2021, unos resultados que el partido ha lamentado y que ha asegurado que no se esperaba: "Esperábamos tener más fuerza". Los de Jéssica Albiach han perdido un escaño por Barcelona, donde obtuvieron 7 diputados, y otro que tenían por Tarragona, después de que este territorio haya sido protagonista durante la recta final de la última legislatura, cuando los Comuns decidieron no apoyar los Presupuestos del Govern si ERC no descartaba el proyecto del Hard Rock, lo que provocó el adelanto electoral. OBJETIVO: GOVERN DE IZQUIERDAS A lo largo de la campaña, Albiach ha criticado que PSC haya abierto la puerta a pactar con Junts tras los comicios y ha acusado a ERC de no ser capaces de "emanciparse" de los de Carles Puigdemont, y ha defendido a los Comuns como la única garantía de un Govern progresista que impulse políticas de izquierdas. Con un PSC con un "discurso conservador" y a quien ha acusado de reivindicar al expresidente de la Generalitat de Convergència Jordi Pujol en lugar de al expresidente socialista Joan Maragall, y una ERC que, según los Comuns, ha aceptado acríticamente las exigencias de los socialistas durante la última legislatura, Albiach ha tratado de captar el voto de la izquierda tanto constitucionalista como independentista. Tras los resultados, la candidata ha instado a ambas formaciones a negociar para formar un Govern de izquierdas para pasar a una nueva etapa para Catalunya, para lo que ha situado a su formación como imprescindible. Albiach considera que un Govern progresista es la única fórmula de responder a las necesidades de Catalunya, y no "la sociovergencia", y así lo ha trasladado al candidato del PSC, Salvador Illa, a quien ha llamado para felicitarle por ganar las elecciones. "IMPRESCINDIBLES" PARA UN PACTO DE IZQUIERDAS Con este resultado, los Comuns retroceden en comparación con 2021, cuando la formación obtuvo 195.345 votos (6,87%) y ocho escaños, y se quedan lejos de los resultados de cuando el espacio se presentó con otras siglas como CatSiQueEsPot --11 escaños y 366.494 votos (8,94%)-- o como la coalición ICV-EUiA que logró cosechar 366.494 votos (9,89) y 13 escaños. Con los resultados de esta contienda, la candidatura de Albiach retrocede, pero se muestra como una fuerza política útil y que podría ser "imprescindible" para un posible Govern de izquierdas con PSC y ERC, que sumarían los 68 votos necesarios para lograr la mayoría absoluta necesaria para una investidura. Estas cifras suponen un cierto alivio para Sumar, que viene de cosechar malos resultados en las elecciones vascas (1 escaño) y las gallegas (sin representación), y tras la pérdida de siete escaños tras las elecciones del 23 de julio de 2023 --aunque consiguieron repetir la coalición de Gobierno con el PSOE para gobernar en el Ejecutivo central--.