IU abre hoy la votación presencial de aspirantes a liderar la formación con 267 mesas, el 57% de ellas en Andalucía

Izquierda Unida (IU) abre este viernes la votación presencial a las bases para elegir entre las cuatro listas que pugan por el liderazgo de la formación de cara a su próxima asamblea, con 267 urnas por todo el país y de las cuales el 57,6% (154) del total se ubicarán en Andalucía. Concretamente, aspiran a relevar al excoordinador Alberto Garzón el exlíder de la federación de izquierdas en Andalucía Antonio Maíllo (con la candidatura 'Vale la pena luchar), la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego ('Arriba las que luchan), el coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera ('IU en la encrucijada') y el representante del sector crítico José Antonio García Rubio ('La izquierda necesaria'). Unos 16.000 afiliados están llamados a participar en este proceso de primarias que se abrió el pasado martes y hasta esta noche se podrá votar de forma online. A partir de mañana y hasta el domingo la organización despliega la votación presencial en sedes para los militantes, con 267 mesas, que quieran optar por esta fórmula y no hayan emitido sufragio telemático. Andalucía, que es la federación con mayor peso de militancia, será la región que mayor puntos de votación presencial tendrá con 154, seguida de Asturias con 27 mesas; 18 en Castilla y León, 12 en la Comunidad Valenciana, 11 en Castilla La Mancha, siete en Madrid, seis en Murcia y cinco respectivamente en Canarias, Aragón y Cataluña. En el caso de Euskadi contará con cuatro mesas de votación, al igual que en Cantabria, tres en Baleares, dos en La Rioja al igual que también en Galicia mientras que en Navarra y Extremadura habrá un punto para emitir el sufragio presencial. Una vez terminado el domingo el plazo de votación, IU se procederá al análisis del recuento y el martes está previsto que se proclamen los resultados y el peso de cada candidatura para el grueso de próxima Coordinadora Federal, el máximo órgano de dirección. Luego, el 18 y el 19 de mayo se celebrará la fase final de la Asamblea en la sede de UGT en Madrid, con la Coordinadora Federal ya renovada, la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas y la Comisión de Control Financiero. En este cierre de la asamblea se procederá al debate de los documentos político y organizativos, así como de sus enmiendas, por parte de los delegados y será entonces cuando se proclamará al nuevo coordinador federal. ASAMBLEA DE CONFRONTACIÓN ENTRE CANDIDATURAS IU encarará una asamblea de confrontación entre candidaturas tras naufragar los intentos de lista de unidad, sobre todo entre los sectores de Rego y Maíllo que se han fracturado tras formar parte durante este último mandato de la corriente mayoritaria de la dirección. Diversas fuentes de IU han remarcado que el resultado de la asamblea, en un contexto de hasta cuatro listas, hace complicado pronosticar un resultado, máxime cuando en los territorios también se dividen entre partidarios de las distintas listas. Y auguran que se llevará a un contexto de negociación entre facciones para intentar un pacto sobre la composición de la nueva ejecutiva. LA RELACIÓN CON SUMAR, UNA DE LAS CLAVES DE LA ASAMBLEA También estará presente las tensiones con Sumar suscitadas por la negociación de la candidatura a las elecciones europeas, aceptando de forma crítica la cuarta plaza en dicha coalición (al entender que no era el puesto que merecían) y suspender temporalmente su participación en la dirección del proyecto de Díaz. De hecho, será en dicha asamblea cuando abordará un debate sobre la relación que mantendrá con Sumar, dado que se ha presentado al menos una enmienda a la ponencia específica sobre este asunto. Así, se tratará de determinar si se debe limitar la presencia en el proyecto de Díaz a efectos de merca coalición entre partidos o si se opta por generar un espacio similar a un frente amplio entre organizaciones y colectivos sociales. Precisamente la posición de IU respecto a Sumar marcó el debate que mantuvieron los cuatro candidatos. Así, Rego y Maíllo optaron por una relación con Sumar desde la autonomía, sin subordinación y generando que IU gane protagonismo e influencia dentro del proyecto de Díaz, puesto que la convergencia forma parte de la esencia de la organización. Mientras, Aguilera y García Rubio directamente cuestionaron la convergencia con Sumar, al criticar que llevaba a IU hacia una dinámica de "servilismo y claudicación". APOYOS DE CADA CANDIDATURA La ministra de Juventud e Infancia presenta una lista que incorpora como su número dos al histórico dirigente andaluz Antonio Torrijos, fundador de CCOO Andalucía y exteniente de Alcalde de Sevilla. Asimismo, aglutina a diversos coordinadores autonómicos de IU (Rosa Pérez Garijo, de la Comunidad Valenciana; Álvaro Sanz, de Aragón; Nuria Lozano, de Cataluña; José Luis Álvarez-Castellano, de Región de Murcia; Pedro César Mellado, de Castilla-La Mancha; y Diego Mendiola, de La Rioja) junto a varios coordinadores provinciales. Y a nivel estatal destacan el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, el diputado Nahuel González y ex senadora Vanessa Angustia, en una candidatura que se reivindica municipalista y feminista. De cara a la Asamblea, Maíllo cuenta en su equipo con cargos destacados de la organización como el secretario general del PCE, Enrique Santiago, la coportavoz de la dirección, Amanda Meyer, el eurodiputado Manu Pineda, la diputada en el Congreso Engracia Rivera, la portavoz de la coalición 'Por Andalucía' en el parlamento autonómico, Inma Nieto, o el diputado regional en Euskadi Jon Hernández, entre otros. Hoy le han brindado su respaldo a través de un manifiesto los coordinadores autonómicos Eduardo Navarro (Cataluña), María Luisa Tamayo (Canarias), Joaquín Macías (Extremadura), Isabel Salud (Euskadi), Juanjo Martínez (Baleares), Luis Cortés Barbado (IU Exterior), Ovidio Zapico (Asturias) y Toni Valero (Andalucía). Mientras, García Rubio representa al sector crítico con la actual dirección, que logró la anterior asamblea el 20% del apoyo de la organización, y ha registrado una enmienda a la ponencia política crítica con la política de alianzas que lleva desplegando IU. Bajo la corriente 'La izquierda necesaria' cierra simbólicamente la candidatura la exdiputada de IU en el Congreso Roser Maestro, el excoordinador federal Cayo Lara (con quien estuvo García Rubio en su ejecutiva) y el alcalde de Zamora, Francisco Guaridó. Los primeros puestos de su lista los ocupan Rosa Albert Berlanga (Valencia), Joaquín Iborra (Madrid) y Cyntia Lara (Castilla la Mancha). Mientras, Aguilera defendió directamente la ruptura con Sumar de cara a estas elecciones europeas y lleva en sus primeros puestos de su lista a la exedil en Cartagena (Murcia) Aroha Nicolás; el concejal en Jerez de la Frontera y secretario provincial del PCE en Cádiz, Raúl Ruiz Berdejo; la secretaria de Organización de IU Zaragoza, Carlota Vicente; el coordinador provincial de IU Segovia, Carlos Serrano; la sindicalista y miembro de IU Extremadura, Carmen Sevilla; el excoordinador de IU Córdoba Pedro García; y la portavoz de IU Madrid, Carolina Cordero, entre otros.