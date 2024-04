Pontón apela a dar "más fuerza" para el "escaño de Galicia en Bruselas" a través de una campaña "100% gallega"

El BNG ha aprobado este sábado la lista y el programa electoral para las elecciones europeas del 9 de junio, a las que se presenta en coalición con ERC y EH Bildu de nuevo con Ana Miranda como cabeza de cartel y con el objetivo de dar "más fuerza" al "escaño de Galicia en Bruselas", para lo que han diseñado una campaña "100% gallega" que quieren alejar de "las polémicas importadas de la política madrileña". Así lo ha destacado la líder nacionalista, Ana Pontón, en la intervención abierta a los medios durante la celebración del Consello Nacional del Bloque este sábado en Teo (A Coruña) en el que ha sida ratificada la candidatura de los nacionalistas gallegos para el 9 de junio. Ana Miranda repite por cuarta vez consecutiva como número uno de la formación frentista para las europeas, a las que vuelven a concurrir en una alianza con EH Bildu y ERC a la que se incorpora como novedad los baleares Ara Més. Tras Miranda, cuyo trabajo ha sido alabado por Pontón como "el aval" para lograr la confianza de los gallegos el próximo 9 de junio, se sitúa el exsecretario de Organización Bieito Lobeira, al que sigue la profesora de la USC Mar Pérez y el marinero y divulgador Rogelio Santos, hermano de la exsecretaria xeral de Podemos Galicia Carmen Santos. La lista del BNG, en la que también figuran la creadora audiovisual Miriam Opazo o el director artístico de la Mostra de Teatro de Ribadavia, Roberto Pascual; la cierra de forma simbólica Kevin González, hijo de uno de los marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo en aguas de Terranova en febrero de 2023. Durante su intervención frente al máximo órgano de dirección de la formación frentista, Pontón ha aseverado que el escaño del BNG en la Eurocámara (que Miranda ocupó a mitad de legislatura en virtud del acuerdo de coalición) ejerció de "la voz" del "pueblo gallego" para velar por sus "sectores productivos, la gente del mar y el rural, el medio ambiente y el territorio o para defender el avance de los derechos sociales de la clase trabajadora". Con la meta de dar "más fuerza" al asiento del Bloque en Bruselas para contar "con una voz que se deba sólo a los gallegos y no dependa de lo que manden Génova, Ferraz o algún lobby", ha avanzado que articularán una campaña "cien por cien gallega" que "ponga el foco en la vida de la gente y los intereses del país", algo que, según Pontón, no harán el resto de fuerzas. EL PP "MÁS ULTRA" Así, ha augurado que la campaña del 9J mostrará "al PP más ultra" haciendo "lo que más le gusta: embarrar importando las peleas madrileñas y el argumentario que le imponen de Madrid". Para la líder nacionalista, el PP "va a repetir" en las europeas "el guion" de las elecciones autonómicas empleando "la estrategia de las mentiras", "la manipulación" y "la desinformación" usando la CRTVG "como herramienta" a favor de sus intereses. "Sabemos muy bien cuál es la forma de actuar del PP, la del juego sucio. Sólo entienden la política como un medio para ocupar las instituciones, que tratan como su finca particular", ha aseverado Pontón antes de acusar a los populares de incurrir incluso en "el insulto personal" y en la "deslegitimación" de los resultados electorales "cuando no le son favorables". Tras recordar "el tumulto de alcaldes" organizado por el PP bajo el liderazgo en la oposición por Alberto Núñez Feijóo a las puertas del Parlamento gallego tras las elecciones gallegas de 2005, Pontón ha subrayado que el Bloque "no caerá en la trampa" del "ruido y la crispación" que cree que Alfonso Rueda "quiere importar a Galicia" por orden de la dirección central de su partido. "OTRA EUROPA ES POSIBLE" Además de actuar como "la voz" de Galicia en las instituciones comunitarias, Pontón también se ha marcado como objetivo de la formación contribuir a partir de estas elecciones en la construcción "de otra Europa", la "Europa de los pueblos" que "no sea un satélite" de los países "que alientan la guerra" y actúa "como una comparsa" de los Estados Unidos y la OTAN. Así, Pontón ha subrayado la necesidad de cambiar el rumbo adoptado por la Unión Europea a nivel internacional y, en particular, sobre el conflicto en Oriente Medio, en el que está ejerciendo "un vergonzoso papel ante el genocidio del pueblo palestino". "Europa tiene que ir más allá de tibias declaraciones y debe trabajar activamente por la paz", ha sentenciado Pontón, que ve "clave" lograr una Unión Europea que "apueste por la la diplomacia y la cooperación" en lugar de incrementar el gasto militar, pues no hacerlo es, a su juicio, "abrir las puertas a una escalada del conflicto" y alentar "el avance del sectarismo y la antipolítica".