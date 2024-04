El PSOE en Extremadura insiste en que no defenderá el cierre de Almaraz hasta que no haya alternativa para la comarca

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha insistido en el planteamiento que viene defendiendo su partido en la región relativo a que no defenderán el cierre de la Central Nuclear de Almaraz hasta que no haya una "alternativa" en la comarca de Campo Arañuelo. "Nosotros somos el PSOE de Extremadura que defiende a Extremadura. Y yo creo que lo hemos dicho ya en bastantes ocasiones, que nosotros no defenderemos el cierre de Almaraz hasta que no haya una alternativa para la comarca de Campo Arañuelo, y en eso estábamos trabajando, en esa gigafactoría y en esos proyectos alternativos", ha refrendado. De este modo se ha pronunciado, a preguntas de los medios en declaraciones con motivo de una reunión que su grupo mantiene este jueves en Mérida la Interprofesional del Tabaco Oitab, sobre una propuesta de pronunciamiento registrada en la Asamblea por Vox en defensa de la continuidad de la actividad de la Central de Almaraz. Tras señalar que desconoce los términos de la propuesta de Vox y que, por tanto, se mantiene "prudente" respecto al posicionamiento del PSOE sobre la misma, Álvarez ha defendido en todo caso la "voz propia" de la federación socialista extremeña. "Como Vox sólo tiene una voz, que es la de Madrid, a lo mejor se piensa que los demás somos iguales... Como aquí en Extremadura no existe Vox, sólo existe Vox Madrid que es la que decide, la que pone y quita directores generales, la que quita y pone consejeros, la que decide qué iniciativas van a la Asamblea de Extremadura, pues pensará que el PSOE es como Vox", ha afirmado. "No, el PSOE es un partido con más de 140 años de historia y con unas federaciones potentes, importantes y con voz propia, y entre ellas está la federación extremeña... Así es que hablen por ellos, que los demás ya sabemos hablar por nosotros", ha añadido la portavoz socialista.