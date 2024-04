Sumar pedirá citar a Ayuso y su pareja en la comisión del Congreso y Díaz reclama que no derive en un "espectáculo"

Sumar ha confirmado que pedirá la comparecencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su pareja, Alberto González Amador, en la comisión de investigación en el Congreso sobre presuntas irregularidades en contratos de compra de material sanitario en pandemia. No obstante, su líder y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha explicado que no quieren convertir este órgano en un "espectáculo" y que el listado de citaciones del grupo plurinacional se centrará en cargos intermedios, expertos e informadores que han investigado presuntas tramas de corrupción. Fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz han reafirmado que solicitarán que Ayuso y su novio acudan a la comisión, como ya apuntaron en su día el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun. Precisamente hoy los grupos parlamentarios tienen que registrar su listado de propuestas de comparecientes. Esta mañana y en declaraciones en Telecinco, recogidas por Europa Press, Díaz no se ha referido concretamente a la petición de Ayuso y su pareja y ha manifestado, de forma genérica, que la actitud de Sumar no pasa por convertir las comisiones de investigación en un "espectáculo". Así, ha defendido que su grupo en el Congreso está haciendo un trabajo "serio", centrado en proponer cargos intermedios y expertos en la materia. También ha puesto énfasis en que lo relevante de este órgano es ilustrar cómo funciona la corrupción y el papel que tienen los "corruptores", de los que se habla poco. De esta forma, ha rechazado que se quiera convertir en un "espectáculo mediático" este asunto, dado que lo relevante es poner encima de la mesa medidas para evitar que "nunca más se vuelva a robar dinero público" en España. En este sentido, ha desgranado que Sumar propondrá una ley "integral y severa" contra la corrupción, además de abogar por la modificación de la Ley de Contratos Públicos y cambiar el funcionamiento de las comisiones de investigación, para potenciar sus competencias. CRITICA EL CLIMA DE CRISPACIÓN POLÍTICA Tras insistir en que se deben impulsar medidas como la oficina de prevención de la corrupción propuesta por Sumar, Díaz ha criticado el actual clima de crispación en el debate político, que es "impropio de una democracia" y es una "falta de respeto" a la ciudadanía. Por tanto, ha reprochado que el 'Y tú más' en el que están inmersos PP y PSOE no sirve para atajar la corrupción y solo hace que la confrontación política en el Congreso sea un "bochorno".