Montero asegura que el PSOE no apoyaría un gobierno de Bildu en Euskadi: "Lo sabe esta formación política"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el PSOE no apoyaría un Gobierno de Bildu en Euskadi en caso de que a esta formación le hicieran falta los apoyos de los socialistas vascos para formar el Ejecutivo autonómico tras las elecciones del 21 de abril. "Siempre hemos sido muy claros en este sentido y siempre hemos dicho que no vamos a apoyar ningún gobierno de Bildu. Lo sabe esta formación política", ha reiterado Montero en declaraciones a los medios a su llegada al Ateneo de Madrid donde ha acudido este miércoles a la presentación del libro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, 'Crónica de la España que dialoga. José Luis Rodríguez Zapatero'. Además, ha mostrado su apoyo al líder del PSOE vasco y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, a quien le "corresponde reiterarlo un día tras otro", ha apuntado, después de que el CIS augure un sorpaso de Bildu en votos al PNV en las elecciones vascas al lograr hasta el 35,1% frente al 33,5% de la formación liderada por Imanol Pradales. Entre otras cuestiones, Montero ha sido preguntada por el choque institucional entre el Congreso y el Senado por la proposición de ley de amnistía, una iniciativa impulsada por el PP en la que se planea por primera vez un conflicto entre órganos constitucionales. "Me parece una pena que el Partido Popular instrumentalice la institución", ha respondido. "Me parece que no es una buena práctica democrática y que desde luego tendrían que revisársela", ha añadido la titular de Hacienda.