Albares repite que no prepara un viaje de Díaz a Palestina y pide centrarse en "lo que de verdad es vital"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vuelto a decir que no prepara un viaje de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a Palestina, pese a que la líder de Sumar afirma que está cerrando una fecha para el mismo y que lo hará con o sin apoyo de Exteriores. "En estos momentos no estoy no estoy preparando ningún viaje de ningún ministro ni vicepresidenta a Palestina", ha esgrimido el jefe de la diplomacia española, asegurando que no obstante tiene una "excelente relación" con Díaz y que cree que ella se siente "perfectamente representada" en la posición que mantiene el Gobierno y el presidente Pedro Sánchez en los asuntos exteriores sobre Palestina. Albares lo ha expresado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde también ha incidido en que "este es un momento muy importante" en el que "todos" tienen que centrarse en "lo que de verdad es vital", que es el alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás, el acceso de la ayuda humanitaria y la defensa de "los civiles indefensos". Yolanda Díaz aseguró el martes que "cumplirá su palabra" y viajará a territorio palestino, al apuntar que durante este mes cerrará una fecha concreta para esa visita, para pedir el apoyo del Ministerio de Exteriores. "Si no contamos con ese apoyo (de Exteriores), lógicamente visitaremos igual (Palestina) y cumpliré con ese mandato", afirmó en una entrevista en La Sexta. NO QUIERE EMPEORAR RELACIONES CON ISRAEL Preguntado sobre si el reconocimiento del Estado palestino que el Gobierno plantea llevar a cabo en las próximas semanas puede empeorar sus relaciones con Israel, Albares ha indicado que "desde luego no es la actitud" con la que España toma esa decisión. "El Gobierno de España es un gobierno amigo del pueblo de Israel y el Estado de Israel es un estado amigo del Estado español", ha destacado el ministro de Exteriores, recordando que fue el primero en ocupar el cargo en recibir en España a su homólogo israelí, con quien estuvo en contacto para la liberación de la ciudadana española Juana Ruiz. Pese a ello, ha reconocido no tener "una bola de cristal" y que espera que Israel entienda la decisión de España en su búsqueda por defender los Derechos Humanos y mostrar "una mínima humanidad" hacia el pueblo palestino. También ha sostenido que España "es un Estado soberano" y que toma sus decisiones "en defensa de sus intereses" y también de los valores de los españoles.