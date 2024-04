PNV reivindica su inconformismo para mejorar Osakidetza y EH Bildu pide responsabilidades políticas por su "declive"

El PNV ha negado una lectura "catastrofista" de la situación de Osakidetza pero ha reivindicado "su inconformismo" para "mejorar" su situación, mientras que EH Bildu cree que se deben "asumir responsabilidades" ante el "estado crítico" y "declive" del Servicio vasco de Salud. Estas manifestaciones se han realizado en el marco del debate electoral que TVE ha celebrado entre los principales candidatos y representantes a las elecciones vascas. En él, han participado el cabeza de lista del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi; la representante de EH Bildu por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena Ibañez; el líder del PSE-EE, Eneko Andueza; el cabeza de lista de Elkarrekin Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde; el candidato del PP, Javier de Andrés; la representante de Vox por Álava, Amaia Martínez; y la candidata de Sumar Mugimendua a la Lehendakaritza, Alba García. En un primer bloque sobre Sanidad y Servicios Sociales, el cabeza de lista del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado que el compromiso del PNV con los servicios esenciales "está acreditado" y es su "seña de identidad" porque destinan 3 de cada 4 euros a los servicios esenciales de educación, sanidad y protección social. Tras indicar que algunos se olvidan que ha habido una pandemia, ha afirmado que su principal compromiso es mejorar Osakidetza y han presentado "propuestas concretas, en el corto y en el medio plazo, para volver a ofrecer el mejor servicio". "Somos inconformistas y queremos seguir mejorando", ha añadido. El dirigente del PNV ha afirmado que, si es la "más cara", es porque es donde más se ha invertido y ha negado que no sea la mejor del Estado o que se esté privatizando, ya que solo el 5% del presupuesto va a la concertacion y "en Cataluña el 25%". Díez Intxaustegi ha señalado que "levantaron Osakidetza" y la han defendido mientras EH Bildu "ha puesto palos en la rueda", incluso en la pandemia porque su propósito es "generar malestar en la sociedad vasca". "Tenemos un compromiso con mejorar Osakidetza, no cerramos los ojos frente a los problemas, los reconocemos, pero no vamos a hacer lecturas catastrofistas porque Osakidetza tiene hoy más personal que nunca y el compromiso del PNV es poner en marcha medidas para poner solución a los problemas que pueda tener", ha manifestado. La representante de EH Bildu por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena Ibañez, ha defendido como "su máxima" prioridad "volver a poner en pie Osakideza" que está "en un estado crítico". A su juicio, ha entrado "en declive". Según ha apuntado, ha pasado a ser la política pública "peor valorada" y ha añadido que el PNV no tiene "credibilidad" al hablar de soluciones para Osakidetza porque "han negado la existencia de un problema". Kortajarena ha defendido que Osakidetza requiere del "compromiso de todos" y que se haga un "diagnóstico honesto" y que "se asuman responsabilidades políticas porque aquí ha habido responsabilidades políticas". Según ha indicado, su propuesta, sobre todo, "pone el foco en primera instancia en la atención primaria, donde quieran ampliar la plantilla en un 10%. Ha añadido que el compromiso de EH Bildu con Osakidetza es "incuestionable" El secretario general del PSE-EE y candidato a Lehendakari por esta formación, Eneko Andueza, ha indicado que para su partido Osakidetza es "una prioridad en su programa" y tienen el compromiso de incorporar 2.000 profesionales sanitarios más para cubrir las plazas que faltan y recuperar la normalidad, además de regular por ley los tiempos de espera. Según ha manifestado, Osakidetza no funciona como les gustaría a todos y la prioridad está en "recuperar la calidad y los parámetros prepandémicos" para lo que hace falta "mejor planificación y más profesionales". Andueza ha defendido que si alguien ha demostrado que sabe gestionar Osakidetza "ese ha sido el PSE a lo largo de la historia" y están dispuestos a devolverla "a lo más alto". "Yo nunca me imagino a Osakidetza en manos de Bildu viendo cómo gestionaron Gipuzkoa", ha añadido. El cabeza de lista de Elkarrekin Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha criticado el marco "neoliberal" del PNV que "rehuye de los servicios públicos "privatizando", mientras, por su parte, el PSE-EE "parece que no ha estado gobernando en estos años", por lo que tienen "responsabilidad sobre lo que ocurre en Osakidetza que ha pasado de ser "la joya de la corona" a estar en un "deterioro indiscutible". Asimismo, tras denunciar la alta temporalidad, López de Uralde ha añadido que "algo va mal" cuando el propio PNV anuncia "inversiones de 1.250 millones más". El candidato del PP a Lehendakari, Javier de Andrés, ha afirmado que la sanidad vasca es "la más cara" del Estado pero "no es la mejor" por una "mala gestión" que se debe a una "politización extrema de todos los servicios públicos". "Tenemos que buscar a los profesionales cualificados sin mirar el carnet y tampoco temas identitarios como lingüísticos o ideológicos", ha agregado Javier de Andrés que ha reclamado "estabilizar ya la plantilla de Osakidetza sin exigencias lingüísticas". El dirigente popular también ha criticado que la RGI es un "desastre absoluto" que lleva a que "dos terceras partes de los perceptores que pueden estar trabajando se les lleve una renta a casa" cuando "hay que integrarlos laboralmente". La representante de Vox por Álava, Amaia Martínez, ha criticado el "recorte" de los recursos sanitarios o la "imposición lingüística" y ha asegurado que la Sanidad está "destrozada". Además, la dirigente de Vox ha afirmado que en 2023 se ha batido el "récord de inseguridad" que, a su juicio, está "íntimamente ligado con la inmigración ilegal". Asimismo, ha criticado que las ayudas sociales "se las lleven los inmigrantes ilegales". Por ello, ha reclamado la expulsión inmediata de todos los inmigrantes que "comenta delitos graves o de hagan del delito leve su forma de vida" y que las ayudas vayan prioritariamente a los vascos. La candidata de Sumar Mugimendua a la Lehendakaritza, Alba García, ha denunciado que la privatización de Osakidetza "no es una invención" y ha asegurado que no se valora bien Osakidetza y que "no va bien" no es algo que "se invente". Alba García ha defendido mejorar las condiciones del personal que trabaja en Osakidetza y "blindar" la sanidad pública, a través de "apretar en el presupuesto" y reducir las listas de espera. Asimismo, ha indicado que si el PNV anuncia una inversión de más de 1.200 millones es porque Osakidetza "no está bien" y cree que es un anuncio "cuanto menos electoralista". DEDUCCIÓN POR VIVIENDA Por otro lado, Díez Antxustegi ha manifestado su preocupación por el hecho de que EH Bildu "quiere quitar las deducciones para compra de vivienda habitual", que suponen en el caso de las personas jóvenes, hasta 1.900 euros (anuales). "Hay 330.000 familias en Euskadi que se están acogiendo a esas deducciones y que ven cómo pueden perder ese dinero todos los años", ha alertado, para lanzar una mensaje de tranquilidad a todas esas familias señalándoles que si el PNV gobierna, va a seguir defendiendo esas deducciones para compra de vivienda habitual. La candidata de EH Bildu ha respondido al candidato jeltzale asegurando que "nadie que ahora esté percibiendo o se esté beneficiando de esa deducción, la va a perder". "En todo caso, --ha precisado-- lo que se ha planteado es la revisión, el empezar a hablar de esas deducciones, algo que está recogido" en el Plan Director de Vivienda del Gobierno Vasco. En su réplica, Díez ha indicado que Bildu cuando dice que quiere "quitar las deducciones a futuro, significa que esas 330.000 van a ser muchas más en el futuro, que tienen que perder el dinero que se deducen por la compra de una vivienda".