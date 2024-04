Otero (EH Bildu) subraya que los gasteiztarras tienen "la capacidad de inclinar la balanza" y "elegir cambio"

El parlamentario Mikel Otero, integrante de la lista de EH Bildu por Álava al Parlamento Vasco, ha advertido este lunes de que lo que suceda en Vitoria-Gasteiz el próximo 21 de abril "va a determinar el resultado final" de las elecciones autonómicas. "Los gasteiztarras tenemos la capacidad de inclinar la balanza del futuro; de elegir cambio", ha insistido. Otero, junto a Amancay Villalba, ha participado en un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz donde ha destacado "el valor del voto de Álava" y en especial, la importancia que la capital puede tener en los resultados electorales. "Admitámoslo, Gasteiz decide. Cada voto de Gasteiz vale oro, y ahí es clave el trabajo que todos y todas vosotras hacéis en el boca a boca, en el reparto de información, porque lo que aquí suceda va a determinar el resultado final", ha advertido. Mikel Otero ha asegurado que el próximo 21 de abril "los gasteiztarras tienen la capacidad de inclinar la balanza del futuro; de elegir cambio". Además, ha reivindicado sus "orígenes y los de sus compañeras como elemento de cohesión, frente a los que se empeñan en ahondar en las divisiones aludiendo al origen de las personas". "Rocío Vitero, Amancay Villalba y Mikel Otero. La medio zamorana, la medio ecuatoriana y el medio gallego. Vitero, Villalba y Otero defendiendo, representando y, sobre todo, encarnando el proyecto de la izquierda independentista de Euskal Herria", ha insistido. En este sentido, ha señalado que EH Bildu "no habla de hibridación, de integración, de inclusión". "Simplemente decimos con orgullo lo que somos y somos lo que decimos porque por si aún queda alguien que no se haya enterado: ni a Gasteiz ni a este espacio político, a EH Bildu, jamás le preocupó de dónde vienes, lo que nos importa es hacia dónde queremos ir porque queremos decidir el futuro", ha defendido. Otero ha subrayado que "una victoria en Gasteiz no sería nada nuevo" y ha puesto en valor "la gran labor realizada por la comunidad de EH Bildu en las instituciones y en todos los ámbitos". GANAR LAS ELECCIONES "Estamos en una situación privilegiada porque ya hemos dado ese salto. Sabemos lo que es ganarse la confianza de los gasteiztarras y sabemos lo que es ganar las elecciones", ha señalado. En este sentido, ha asegurado que "la victoria de Rocío Vitero y de EH Bildu en las elecciones municipales no es una anécdota, es el resultado de muchos años de hacer las cosas de manera diferente" y ha reivindicado "el trabajo constante de EH Bildu". "En la era de la inmediatez, del regate en corto y del oportunismo político, es un orgullo reivindicar desde Gasteiz la política de fuego lento, largo recorrido y construida desde abajo. Nos han arrebatado la posibilidad de gobernar Gasteiz pretendiendo marginarnos, pero de ninguna forma conseguirán debilitar el compromiso que tenemos de entender y de hacer política de una manera diferente", ha concluido. Amancay Villalba, por su parte, también ha insistido en que "existen otras formas de hacer política" y ha señalado que la coalición da "prioridad absoluta al bienestar de la ciudadanía por encima de cualquier otro interés". "Este país necesita un impulso, necesita una nueva ilusión. Y ese impulso y esa ilusión vendrán de la mano de EH Bildu", ha asegurado.