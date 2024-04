Pradales apela a "mejorar la Ley de Cadena Alimentaria y simplificar la burocracia con la administración"

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha apostado por "mejorar la Ley de Cadena Alimentaria", para "simplificar al sector primario los trámites y la burocracia con la administración pública, mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y ayudarles con su formación y especialización". Pradales ha participado este domingo en un acto electoral, celebrado en la localidad alavesa de Araia, junto al cabeza de lista de su formación por Álava, Joseba Díez Antxustegi, y la también candidata al Parlamento Vasco Ana Ruiz de Alegria. "Vamos a ayudarles a seguir innovando para ser más competitivos, porque quien quiere dedicar su vida a trabajar la tierra, a la ganadería o a la pesca, tiene derecho a hacer un proyecto de vida digno. Para que el sector primario también sea parte de la nueva economía de futuro y para hacerlo crecer en bienestar", ha trasladado. "El sector primario es el corazón de la Euskadi rural y litoral y es estratégico para este país, ya que nos alimenta, ayuda a gestionar el territorio, modela nuestros paisajes y cuida del medio natural. Tenemos que estar a su lado y de su lado", ha reivindicado. Pradales ha recordado que "la entrada en la Unión Europea, la liberación de los mercados y otras medidas comunitarias hicieron bajar en picado las tierras de cultivo" de patata en Álava de 18.000 hectáreas a 1.500 de cultivo. En este sentido, ha señalado que "hubo un detalle que hizo cambiar el guion", cuando, en 1993, "el Gobierno Vasco otorgó a la denominación de origen 'Patata de Álava' el sello 'Eusko Label, que "ha conseguido obtener entre 400 y 800 patatas por metro cuadrado". "A través de cultivos en invernaderos, sin hacer uso del suelo, evitando enfermedades y reduciendo costes, y gracias a la incansable labor de las muchas de personas que trabajan la tierra, tenemos un producto sostenible y ecológico inmejorable", ha añadido. Pradales ha apostado por "seguir el mismo camino", de mano del proyecto 'Agritek' de Neiker que persigue "la calidad, investigación, desarrollo e innovación, para mejorar el futuro de nuestra agricultura". "Tenemos que aprovechar las oportunidades de la nueva economía para la Euskadi del futuro, ligadas a la digitalización o a las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la tecnología cuántica o la tecnología del dato. Nuevas oportunidades ligadas a la transición energética y ecológica, a la logística, a la movilidad sostenible, o las transformaciones sociales y de la salud. Y también nuevas oportunidades para el sector primario", ha señalado. TREN DE CERCANÍAS Por otra parte, el candidato jeltzale a lehendakari se ha comprometido a "estudiar la oportunidad de poner en marcha nuevos servicios de cercanías en Álava entre Araia y Gasteiz y entre Gasteiz y Manzanos, de Ribera Baja. "La transferencia de trenes de cercanías a Euskadi, que hemos logrado desde el PNV, nos abre nuevas posibilidades en Araba y en todo Euskadi. "Un tren de cercanías que salga de aquí mismo o de Manzanos y nos conecte con la capital, gracias a un servicio ágil y de máxima calidad", ha valorado. "Y no solo en Araba. En todo Euskadi, podremos mejorar los servicios de cercanías en horas punta, en fines de semana o con motivo de eventos especiales, porque a más y mejor conectividad, mayor bienestar y cohesión social", ha agregado. Pradales ha señalado que "garantizar la movilidad y conectividad de pueblos y comarcas" posibilita "una Euskadi cohesionada" y "garantiza la igualdad entre territorios". "No podemos permitir construir una Euskadi que vaya a dos velocidades, no es justo. Una Euskadi cohesionada es una Euskadi con oportunidades, para desarrollar un proyecto de vida allí donde cada uno de nosotras y nosotros queremos", ha recalcado. "Pueblos con actividad económica y comercial, apostando por el comercio local y comarcal, y por el producto de proximidad. Pueblos y comarcas con promociones de vivienda, para evitar el abandono de la juventud de los pueblos del entorno rural. Pueblos y comarcas que preservan y cuidan del entorno natural y del sector primario. Pueblos y comarcas con actividad empresarial, suelo y polígonos industriales que ofrezcan oportunidades de empleo de calidad", ha enumerado. Por otra parte, ha explicado "la triple agenda" del PNV, alrededor de la "agenda del bienestar, global y humanista". Respecto al primer punto, ha abogado por dar respuesta a las demandas sociales que tiene la sociedad vasca, en asuntos tales como "la nueva economía y la industria de futuro, el empleo de calidad, la vivienda, el sistema de salud, la seguridad, la educación, los cuidados, el reto demográfico y las transformaciones energéticas". "La nueva agenda global que nos permita crecer como país en el contexto internacional, para ser protagonistas y tener voz propia en las mesas de Europa, donde se toman decisiones que nos afectan. Tenemos que estar en esas cocinas y en esas mesas con 'Eusko Label', porque si no acabaremos comiendo el menú que decidan otros y sin producto alavés", ha requerido. Por último, ha apostado por "una nueva agenda humanista que nos dé herramientas, para luchar contra las nuevas injusticias y desigualdades sociales que están surgiendo". "Yo le propongo a Euskadi crecer en bienestar y como país. Yo también voy a sudar la camiseta, con el mejor equipo, para mejorar la vida de la gente, para vivir y sentirnos bien. Euskadi va a tener un futuro mejor para todas y todos. Sin falsas promesas y sin descalificar a nadie. Arrimando el hombro, entre todas y todos, paso a paso y sin imposiciones ni exclusiones", ha expresado el candidato del PNV a lehendakari. OSAKIDETZA Por su parte, el cabeza de lista por Araba, Joseba Díez Antxustegi, ha destacado que "Osakidetza va a ser la prioridad" del PNV de cara a la próxima legislatura, con el objetivo de "recuperar el mejor servicio de salud posible". Díez Antxustegi ha defendido que Euskadi "sigue teniendo un buen sistema de salud", ya que "nunca antes Osakidetza había tenido tanto personal ni tanto presupuesto", aunque ha explicado que "está claro que no es suficiente", tras "la pandemia que ha tensionado nuestro sistema de salud y los del resto del mundo". "Algunos, dicen que, como hemos gobernado, no tenemos legitimidad ni credibilidad para hablar del futuro de Osakidetza. Precisamente, porque hemos gobernado, porque durante 40 años la hemos ideado, levantado y defendido, y porque hemos hecho frente a otros momentos de dificultad, y hemos salido adelante, somos nosotros, los del PNV, los que mejor podemos hablar del futuro de Osakidetza", ha promulgado. "Osakidetza ha sido un sistema de salud referente no sólo en el Estado, sino en el mundo. Eso no ha ocurrido por casualidad, sino porque el PNV apostó por poner en marcha un servicio de salud público, gratuito y de calidad e hizo de Osakidetza la joya de la corona del autogobierno vasco", ha señalado. Por último, Ruiz de Alegria ha resguardado el trabajo realizado por "garantizar la igualdad de oportunidades para todas y todos, sin importar su origen, sexo, creencia o capacitación, en especial en Álava, donde hemos ido pioneros y pioneras en la puesta en marcha de servicios, para todas las personas que eran más vulnerables por cualquier motivo". Los tres candidatos del PNV al Parlamento Vasco se han mostrado "contentos" por el título de Copa logrado por el Athletic, unos desde su "sentimiento albiazul" y otros como "aficionados" del club y Pradales ha deseado que "las miles de personas que han ido a Sevilla retornen a casa sanos y salvos".