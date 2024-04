Sánchez censura las leyes "antimemoria y de la discordia" de PP y Vox que "equiparan la democracia y la dictadura"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha censurado las leyes "antimemoria y de la discordia" de los gobiernos "reaccionarios" de PP y Vox que "equiparan la democracia con la dictadura" y despiertan "la indignación de todos". Ante ello, ha asegurado que defenderán en España y en Europa "la dignidad de las víctimas del franquismo" y denunciarán "la banalización de la dictadura". Sánchez ha participado en su primer acto de la campaña a las elecciones vascas del 21 de abril para apoyar al candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, y a la cabeza de lista por Álava, Aroa Jilete, en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, escenario clave en los comicios autonómicos y donde la socialista Maider Etxebarria es alcaldesa. El secretario general del PSOE ha mostrado la "indignación de todos" ante las "leyes antimemoria" y para la "discordia", no de la concordia, que impulsan PP y Vox donde gobiernan. "Pero, por desgracia, no nos sorprende, porque esto es lo que advertimos el pasado 28 de mayo en toda España en las elecciones municipales y autonómicas, y también en las generales del pasado 23 de julio". A su juicio, se trata de una "derecha y una ultraderecha que ya no se distinguen, que no sabe dónde empieza uno y dónde acaba la otra", y que conforman "gobiernos reaccionarios que pretenden reescribir la historia y equiparar a la democracia con la dictadura". "Que sepan que a nivel nacional, a nivel europeo y multilateral, vamos a defender la dignidad de las víctimas del franquismo", ha advertido. LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Pedro Sánchez se ha comprometido a "denunciar que, frente a la Ley de memoria democrática, banalicen la dictadura franquista; como frente al feminismo banalizan la violencia de género; o frente al cambio climático, banalizan también sus efectos". Por ello, ha alertado de que estos ejecutivos "reaccionarios" del PP y Vox pretenden hacer "regresar al peor de los pasados" a la sociedad, y ha afirmado que ahora "es más importante que nunca en Euskadi y en España un Partido Socialista fuerte, con garantías para poder gobernar". (Habrá ampliación)