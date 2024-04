Andueza dice que PSE será "dique de contención" de Bildu y acusa a Pradales de callar cuando Otegi le ofrece pactar

El candidato a lehendakari por el PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido de que solo los socialistas vascos serán el "dique de contención" para que EH Bildu no gobierne en Euskadi y ha acusado al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, de no decir "ni mu" cuando Arnaldo Otegi asegura que está dispuesto a pactar con los jeltzales. Además, pedido el voto a "los descontentos con la gestión del PNV" y "no quieren aventuras independentistas". Durante un acto electoral en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, junto a la cabeza de lista por Álava, Aroa Jilete, y al que ha asistido a el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el aspirante a la Lehendakaritza ha insistido en que "esta no es una campaña más" porque "es una campaña determinante para Euskadi, pero sobre todo para los vascos y las vascas". "Y cada minuto que pasa lo tengo más claro. Porque la sociedad vasca no puede seguir a merced de unas políticas conformistas y autocomplacientes. Y porque la solución a sus problemas no puede ser más nacionalismo, más patria. Ni, por supuesto, independencia", ha argumentado. En su opinión, la sociedad vasca necesita "una apuesta seria, transformadora", que se ocupe "de lo que de verdad preocupa e importa" a los ciudadanos, "un proyecto transformador, con más políticas sociales, con propuestas reales, con los pies en el suelo, con soluciones para su día a día". "Necesita un gobierno más ambicioso, de progreso, para mejorar, para avanzar, para hacer de Euskadi un país de futuro. El país que todos queremos necesita al PSE-EE", ha dicho. "Salimos a ganar, claro que sí. Ya lo hicimos el pasado mes de julio, cuando el Partido Socialista fue el más votado de Euskadi en las elecciones generales", ha recordado. Eneko Andueza ha aludido a quienes "llevan un tiempo empeñados en decir que estas elecciones son en realidad un partido entre dos, entre nacionalistas y más nacionalistas, entre PNV y Bildu" cuando "no es verdad". "La verdad es que no nos quitan el ojo de encima. Porque saben de sobra que los socialistas vascos vamos a pintar mucho después del 21 de abril. Porque saben de sobra que quienes de verdad vamos a decidir el nuevo Gobierno vasco somos los socialistas", ha apuntado. Según Andueza, "a todos esos" les ha respondido "de mil maneras y en varios idiomas". "Y no me voy a cansar de repetirlo", ha afirmado para dirigirse a Pedro Sánchez, sentado entre los simpatizantes y emplazarle: "¿Se lo vuelves a decir tú o se lo digo yo?". A renglón seguido, el candidato socialista a lehendakari se ha reafirmado en su propósito tras las elecciones. "Se lo vuelvo a repetir: nosotros no vamos a pactar con Bildu", ha manifestado. Según ha rememorado, "el otro día le escuchaba al señor Otegi decir que está dispuesto a conformar un gobierno con PNV". "Y sobre eso, ¿qué dice el señor Pradales? Porque no le hemos oído decir ni mu. ¿Van a ser claros? O ¿van a hacer lo mismo que en 2011 en Guipúzcoa, cuando Bildu les ganó las elecciones y les dejaron gobernar. Y luego tuvimos que venir los socialistas a solucionar todo el pastel que nos habían dejado en la gestión, en la diputación foral?", ha preguntado. Eneko Andueza ha insistido en que el PSE-EE va a ser "el dique de contención" para que "el independentismo y para que Bildu no gobierne este país". "Nadie más. Los socialistas, únicamente y exclusivamente los socialistas. Se lo voy a decir alto y claro. A la ciudadanía vasca y especialmente al PNV y a Bildu, que están constantemente en esa competición por ver quién es más nacionalista y quién es más independentista", ha enfatizado. A ambos partidos se ha dirigido para decirles "muy claro" que el PSE-EE "no va a poner en peligro la estabilidad de este país, no va a entrar en ninguna aventura". "El PSE-EE va a ser el dique de contención frente a los que quieren una sociedad de vascos de primera y de vascos de segunda en función de si son nacionalistas o si no lo somos", ha señalado. Además, ha apuntado que los socialistas representan "estabilidad" y, como "ejemplo reciente" ha destacado "esta última legislatura". "Hemos sabido responder ante retos con los que nunca había tenido que lidiar ningún gobierno en este país. Haciendo uso de esa magnífica herramienta que es la cogobernanza. De la mano de España. Así ha salido Euskadi adelante", ha explicado. "PARA TODOS" El candidato a la Lehendakaritza ha defendido que los socialistas han demostrado que saben "gobernar bien" y "para todos". "Cuando los socialistas estamos en los gobiernos a Euskadi le va mucho mejor", ha manifestado. En este punto, ha instado a "comparar" y ha preguntado si "alguien cree que sin los socialistas en el Gobierno vasco, las cosas hubieran sido igual". "Que se lo pregunten a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Euskadi, que tienen mejor empleo y con más derechos gracias a la reforma laboral de los socialistas y a la que PNV, Bildu y PP votaron que no", ha respondido, a la vez que ha recordado otros logros como la tasa de desempleo por debajo del 7% o la subida del SMI y las pensiones. También ha citado su actuación en políticas como el transporte, con los descuentos, las ayudas a los jóvenes, a comerciantes y hosteleros y su contribución para que se aprobaran leyes como la Ley de Cambio climático o la Ley de Educación. Andueza ha afirmado que Euskadi "necesita un gobierno liderado por el PSE-EE" para "poder abordar políticas que repercutan en el bienestar de la ciudadanía vasca". "Para contratar de forma urgente a 2.000 nuevos profesionales para reforzar la estructura de Osakidetza. Y mejorar la estrategia para tratar la salud mental o a los enfermos crónicos. Para dotar a la Ertzaintza de mejores condiciones laborales y más medios humanos y materiales", ha enumerado. Para Eneko Andueza, los vascos "tienen que votar para cambiar el signo de Euskadi, para transformarla". "Euskadi necesita más ambición, más pluralidad, más diversidad, más igualdad, más imaginación", ha indicado. Por ello, se ha dirigido a "los descontentos con la gestión del PNV" y que "no quieren aventuras independentistas", para pedirles el voto "de la estabilidad y de la buena gestión". "Es el voto que se preocupa por lo que de verdad les importa: por la sanidad, por la educación, por la seguridad, por el empleo, por la vivienda, por la juventud, por los cuidados por todo lo que va a devolver a Euskadi, al sitio donde se merece la ciudadanía vasca. Nosotros somos esa garantía", ha concluido. JILETE En su intervención, la cabeza de lista por Álava, Aroa Jilete, ha destacado el hecho de formar parte de "una primera generación que puede desarrollar su cargo político sin tener que llevar escolta". "Yo hoy puedo llevar a mi hija al colegio cuando tantos y tantos compañeros no lo pudieron hacer", ha dicho, para agradecer al fallecido líder político socialista Rodolfo Ares y al exlehendakari, Patxi López, su labor en el fin del terrorismo. "Así que gracias. Gracias eternas a los resistentes", ha dicho.