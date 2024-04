A juicio la acusada de cortarle el pene a su jefe en Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

La Audiencia de Barcelona juzgará el martes a la mujer acusada de presuntamente cortarle el pene a su jefe mientras le hacía una felación en un bar de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) en mayo de 2021. En el juicio, la Fiscalía reclamará una condena de 10 años de cárcel por un presunto delito de mutilación genital, y en el escrito de acusación, consultado por Europa Press, la fiscal también reclama imponerle una orden de alejamiento de la víctima de 250 metros durante 10 años. El hombre y la mujer habían tenido una relación durante los últimos cuatro años y la noche del 31 de mayo la mujer lo convenció para que cenaran juntos en el bar donde trabajaban. Después, insistió en tener relaciones sexuales, le tapó los ojos al hombre con un trapo mientras le hacía una felación, le pidió que no se lo quitara porque tenía "vergüenza", y presuntamente le cortó el pene con un cuchillo. Al ser detenida, la mujer declaró que el hombre la había "obligado en diferentes ocasiones a mantener relaciones sexuales no consentidas", algo que la Fiscalía no contempla en su escrito, y en cambio expone que convivían desde 2019.