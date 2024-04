Aragonès se abre a un debate electoral por el 12M con Illa y Puigdemont fuera de España, en Waterloo o Francia

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha abierto a un posible debate electoral con los candidatos a las elecciones del 12M del PSC, Salvador Illa, y de 'Junts+ Puigdemont per Cataluña', Carles Puigdemont, que se organice "fuera de Cataluña". "Si Carles Puigdemont quiere hacer este debate en Perpignan (Francia), en Waterloo (Bélgica), o donde sea, pues lo haremos", ha apuntado en una entrevista de este viernes en Rac1 recogida por Europa Press. Aragonès ha defendido que un futuro debate entre los candidatos de PSC, Junts y ERC servirá para "hablar de propuestas de futuro de Cataluña" y de cómo cree cada partido que puede servir mejor a los catalanes y catalanas, en sus palabras. También ha señalado que si Illa no está dispuesto a desplazarse fuera de Cataluña, también está "dispuesto a un debate con toda la cordialidad, pero con las propuestas y explicando las ideas de cada uno" sólo con Puigdemont, desplazándose donde sea. "Yo no tengo ningún problema en este sentido y, por tanto, si alguien se ofrece y todo el mundo lo acepta, encantado", ha zanjado el presidente, que ha ironizado que el próximo lunes ya sale de Cataluña para defender la amnistía en el Senado.