Albiach (Comuns) propone una moratoria a la construcción de piscinas privadas durante la sequía

La candidata de los Comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha propuesto este viernes establecer una moratoria a la construcción de piscinas privadas mientras dure la sequía. "No es una propuesta que nos hayamos inventado, no es una ocurrencia. Ya lo están haciendo en diversos lugares, por ejemplo, en Palafrugell (Girona), y en Terrassa (Barcelona) también lo están estudiando", ha asegurado en rueda de prensa junto con el cabeza de lista de los Comuns en Girona, Eloi Badia. Albiach ha concretado que se trata de una restricción para las piscinas privadas, ya que considera que en la situación actual con restricciones "se debe priorizar lo que es público, lo que es comunitario". La dirigente de los Comuns ha reclamado que el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, "deje de marear", ya que asegura que ha hecho declaraciones antagónicas --ha dicho textualmente-- con respecto a las restricciones por sequía. "Pedimos al Govern más planificación, más prudencia, redistribuir esfuerzos y menos improvisación, que es lo que hemos visto hasta ahora", ha reprochado Albiach, que también considera que el Ejecutivo catalán ha llegado tarde a la gestión de la sequía. LEY DE AMNISTÍA Preguntada por su valoración sobre que la Audiencia Nacional haya acordado abrir diligencias contra el PSOE, ERC y Junts por la amnistía, Albaich ha afirmado que esto no es algo nuevo: "Estamos viendo una derecha y una extrema derecha, ya sea política o judicial, que muchas veces parece que trabajan de la mano para intentar parar estos avances". Ha reivindicado la amnistía como una ley necesaria y "muy positiva para todos los catalanes y todas las catalanas, independentistas o no", y ha apostado por hacer política de fraternidad y no de venganza, en sus palabras.