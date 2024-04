Sindicatos baleares piden retirada del Plan Piloto Voluntario de Lengua y avisan con ir a tribunales si sale adelante

Los sindicatos han pedido este jueves a la Conselleria de Educación y Universidades la retirada del Plan Piloto Voluntario de Lengua y, en caso de salir adelante, han avisado que acudirán a los tribunales. Cabe recordar que este jueves se celebra la continuación de la Mesa Sectorial de Educación, en la que se tratará el Plan Piloto y la propuesta de resolución para la convocatoria de comisiones de servicios para el curso 2024-2025. Al respecto del primer punto, el secretario de Enseñanza Pública de STEI Intersindical, Lluis Segura, ha lamentado, en declaraciones a los medios antes de iniciarse la reunión, que entran a la Mesa con una documentación nueva "que demuestra que finalmente es segregadora, que no cumple con el requisito pedagógico, que es innecesaria y que se pone sobre la mesa después de decir que habría consenso". "Tenemos más de 200 centros que se han apuntado a la campaña 'La llengua no es toca' y todos dicen claramente que esta normativa no cumple con una expectativa pedagógica, sino política para dar voz a un partido de ultraderecha", ha sentenciado. En esta línea, Segura ha avanzado que desde STEI pedirán la retirada del plan y, en caso de que éste salga adelante, ya tienen a los servicios jurídicos estudiando las cuestiones que ahora mismo hay sobre la mesa. "Tenemos claro que acudiremos a los tribunales", ha finalizado. De su lado, el portavoz de Unión Obrera Balear, Biel Vives, ha considerado que el plan "es una abominación" y, por ello, ha exigido también su "retirada inmediata". "El catalán, a nuestro parecer, está en peligro de extinción y lo último que necesita es perder presencia en el sistema educativo", ha alertado. También desde UGT, el secretario de Ensenyament, Tino Davias, ha hecho la misma solicitud a la Conselleria, en su caso al opinar que el plan es "absolutamente innecesario". "Es un plan segregador y de dudosa legalidad, y evidentemente pondremos nuestros servicios jurídicos a disposición de afiliados y del colectivo docente para que no se vulneren los derechos sociolaborales de los docentes ni los lingüísticos de los alumnos", ha declarado. Al respecto de las comisiones de servicio, ha señalado que el objetivo de UGT es que todo el mundo pueda estar en su isla de residencia. "Sabemos que no se podrá dar salida a todas las comisiones de servicio que se plantean, pero insistiremos en que se den medidas excepcionales para conseguir este objetivo", ha concluido. Por último, el presidente de ANPE Baleares, Víctor Villatoro, ha recordado que reclamaron al conseller "una legislatura tranquila" y, sobre la reunión de este jueves, ha destacado la necesidad de "buscar soluciones para el profesorado desplazado en las otras islas". Así, ha solicitado que se intente rebajar en cuota una hora lectiva para el profesorado y, "si no es posible, al menos que se haga para los tutores, con la intención de evitar estos desplazamientos entre el profesorado que se encuentra en Menorca, Ibiza y Formentera especialmente".