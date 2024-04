Catalá responsabiliza al PSOE del bloqueo del CGPJ y Campo pide no poner de excusa el cambio de modelo de elección

El exministro Justicia Rafael Catalá ha defendido que, aunque el PSOE y el PP tienen "responsabilidades compartidas" en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los socialistas tienen una "mayor responsabilidad" por ser quienes ejercen el Gobierno; mientras que su sucesor en el Ministerio y actual magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo ha pedido que el cambio de modelo de elección de los vocales, cuyo cambio pone el PP como condición para acordar la renovación, "no puede servir de excusa para no renovar". Así se han pronunciado en el marco de una jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía Española sobre las "opciones para encontrar la salida del laberinto de la renovación" del órgano de gobierno de los jueces. Catalá ha insistido en que la solución para la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ desde diciembre de 2018 --cuando el órgano vio caducado su mandato-- "no puede pasar por decir 'esto es lo que hay', máxime cuando el Gobierno sabe que existe una posición legítima por parte del PP que dice que 'las reglas del juego han cambiado'". Sobre este extremo, el que fuera ministro de Justicia con el Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy ha incidido en que "ahora la gran mayoría de la judicatura" y "la Unión Europea" hablan de un "sistema de elección distinto" para "encontrar el equilibrio tan necesario". En este sentido, ha defendido que "la solución debería ser la renovación conforme al sistema establecido, pero con reforma simultánea y paralela del sistema de elección". "En mi opinión es la única manera", ha dicho al tiempo que ha insistido en que la salida "pasa por acuerdo PP y PSOE y no por rebajar mayorías o amenazar a nadie con qué pasaría si no hay acuerdo". Al hilo, ha asegurado que una de "las pocas buenas noticias de las elecciones del 23J es que la mayoría de tres quintos --necesaria para renovar el CGPJ-- solo se alcanza con PSOE y PP". "Están obligados a entenderse. Son responsabilidades compartidas, pero yo creo que hay mayor responsabilidad por quien ejerce el Gobierno", ha apuntado. EL EXMINISTRO CAMPO APUESTA POR EL DIÁLOGO Por su parte, el también exministro de Justicia y magistrado del TC Juan Carlos Campo ha asegurado que "solo dialogando" se podrá superar el bloqueo del CGPJ. "No cabe otra solución en democracia", ha dicho. "Creo que la única solución es el cumplimiento de la ley", ha apuntado al tiempo que ha afeado que España no tenga la "capacidad para romper las telas de araña que se han forjado". Catalá, sin embargo, ha incidido en que se trata de un asunto de "política", no de "aplicación de normas en el sentido estricto". "El acuerdo solo pasa por un acuerdo entre PP y PSOE", ha recordado. Campo, que fue ministro de Justicia en el pasado con Pedro Sánchez, ha insistido en que "la búsqueda de consensos reforzados son esenciales" en democracia. "El problema está en la voluntad", ha dicho. Y ha subrayado que el modelo de elección del CGPJ, cuyo cambio pone el PP como condición para acordar la renovación, "no puede servir de excusa para no renovar". EL PRESIDENTE DEL TSJM VE UN PANORAMA "DESOLADOR" En el marco del debate, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, también se ha pronunciado para coincidir en que el bloqueo del CGPJ es "el retrato del estrepitoso fracaso de nuestro sistema". Y ha hecho suyas las palabras que ya ha enunciado en varias ocasiones el presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte: "Déjennos en paz". Rodríguez ha avisado que el panorama es "desolador" si el futuro que espera a la judicatura es seguir viendo como se "deteriora" el Poder Judicial ante este bloqueo. Según ha apuntado, a su juicio, no es posible que se pacte una renovación y una reforma del sistema de elección de los vocales. Con todo, ha aprovechado para reivindicar su postura a favor de un sistema de elección que permita que los 12 vocales elegidos por los partidos políticos sean elegidos por la carrera judicial.