Compromís muestra su "cabreo" con el PSOE y alerta: el apoyo al Gobierno puede peligrar si no hay avances de inversiones

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha trasladado su "cabreo" con el área socialista del Gobierno y ha advertido de que puede replantearse su apoyo al Ejecutivo si no hay avances en el cumplimiento de los compromisos en infraestructuras e inversiones con la Comunidad Valenciana. En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha evidenciado el enfado de la formación valenciana con los socialistas, tras la decisión de prorrogar los Presupuestos Generales durante este año y la actitud del PSOE en asuntos claves para Valencia, sobre todo en materia de infraestructuras y movilidad sostenible. En consecuencia, ha lanzado que no aprecia "voluntad" por parte del Ejecutivo de continuar cumpliendo los acuerdos suscritos con los "valencianos" y ha reafirmado que si no hay cambio de tercio, habrá "consecuencias" del lado de Compromís. "Si el Gobierno no cambia esa actitud respecto a los acuerdos de Gobierno con Compromís, nosotros cambiaremos nuestra actitud respecto a este Gobierno (...) Estamos aquí dando apoyo a este Gobierno para que se cumplan esos acuerdos para que los intereses valencianos estén a la altura y sean una prioridad de este Gobierno. Por tanto, continuaremos trabajando para que esto sea una realidad y si no, habrá consecuencias obviamente", ha apostillado Micó. Desde la formación valenciana remarcan que el problema está focalizado en el ala socialista del Gobierno, dado que la relación con los ministerios que dirige Sumar es buena y atienden sus peticiones. Por tanto, han remarcado que están alineados con Sumar en su presión al Ejecutivo para que haya avances para la Comunidad Valenciana y no se dé este semestre por perdido a cuenta del ciclo electoral. CONTRA EL PP Y VOX POR SU POLÍTICA DE MEMORIA Por otro lado, ha criticado que el Ejecutivo valenciano se está cargando en la comunidad la Ley de Memoria Democrática con su denominada normativa sobre concordia, que a su juicio pretenden que las víctimas del franquismo estén "al mismo nivel que las personas que los mataron". Al respecto, ha avanzado que van a registrar una pregunta parlamentaria en el Congreso por la retirada de una placa que conmemoraba la memoria a las víctimas del franquismo en la localidad de Burriana, instando al Ejecutivo a que se aplique de forma estricta en este municipio la Ley de Memoria Democrática.