PP plantea cambios en el acceso a la reserva para evitar la discriminación de las mujeres por no haber hecho la mili

El PP ha sugerido una serie de cambios en el acceso al Reglamento de los Reservistas de las Fuerzas Armadas para, entre otras cosas, evitar la discriminación que sufren las mujeres por haber estado excluidas del Servicio Militar Obligatorio y estimular la entrada de los jóvenes. En una iniciativa registrada en el Congreso, que deberá debatirse en la Comisión de Defensa, el PP reflexiona sobre el criterio de la edad marcado por el reglamento y recuerda que para optar los aspirantes deberán tener 18 años y no alcanzar una edad máxima de 58 años para las categorías de oficial y suboficial y de 55 años para la categoría de tropa y marinería. Según señalan, la Ley de la Carrera Militar y el Reglamento de Reservistas especifican que puede adquirir la condición de reservista voluntario cualquier español mayor de edad, pero critican que "lo cierto es que los requisitos recogidos en las convocatorias que se ha sucedido a lo largo de los años no facilitan que los más jóvenes accedan a esta condición". UN BAREMO POR PUNTOS En este punto mencionan la asignación de puntos por haber realizado la mili, suspendida desde 2001 y con muy escasos efectivos desde bastantes años antes, y creen que este baremo ha de modificarse precisamente para el caso de las mujeres, que se ven privadas de estos puntos por no realizar la mili. Esto, en última instancia, genera una situación de desigualdad, según los 'populares'. También impacta en la capacidad de los jóvenes. Así, piden al Congreso que inste al Gobierno a adecuar la baremación otorgada al criterio de haber cumplido con la mili para evitar la discriminación a todas las mujeres y aquellos jóvenes que desde hace ya más de 20 años no han tenido oportunidad de realizarlo. Además, reclaman que el Ministerio de Defensa constituya un grupo de trabajo para materializar, en un plazo "razonable", una propuesta de nuevo modelo de reserva voluntaria para las Fuerzas Armadas.