'Fallout', 'El simpatizante' o 'El caso Asunta', entre lo destacado en series en abril

Alicia García de Francisco

Madrid, 31 mar (EFE).- La esperada adaptación televisiva del popular videojuego 'Fallout' o la de 'El simpatizante', novela ganadora del Pulitzer de Viet Thanh Nguyen, son dos de las series más esperadas del mes de abril, en el que también se estrenará la ficción sobre el asesinato de la niña Asunta Basterra.

La serie que adapta el famoso videojuego llega el 11 de abril a Prime Video. Una historia postapocalíptica con toques de humor negro, protagonizada por Ella Purnell (Lucy), que lucha por adaptarse al peligroso mundo del páramo. Sarita Choudhury, como Moldaver, y Ma June, como Dale Dickey, le acompañan en esta serie de 8 episodios.

En 2013 el asesinato de Asunta Basterra con solo 12 años conmocionó a la sociedad española y más cuando se descubrió que el crimen lo cometieron sus padres adoptivos, como posteriormente acreditó una sentencia. Ahora, ese trágico suceso salta a la ficción con una serie de seis episodios en la que Candela Peña y Tristán Ulloa interpretan a los progenitores de la pequeña de origen chino.

Basada en la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, ganadora del Premio Pulitzer, 'El simpatizante' es un 'thriller' de espionaje y una sátira intercultural que cuenta en su reparto con Robert Downey Jr. Creada por el prestigioso realizador coreano Park Chan-wook -junto a Don McKellar-, sus siete episodios se estrenan el 15 de abril en HBO Max.

La nueva serie de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat ('El ciudadano ilustre') se adentra en el mundo del arte con la historia de un gestor interpretado por Oscar Martínez en una comedia de seis episodios de treinta minutos que llega a Movistar Plus+ el 11 de abril y que cuenta con un amplio reparto en el que están Aixa Villagrán, Ángela Molina, Ana Wagener o Dani Rovira.

Carlos Areces, Diego Martín, Amaia Salamanca o Salva Reina componen el elenco de 'Muertos', la nueva serie de Laura y Alberto Caballero, responsable de ficciones tan populares como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. En esta ocasión trasladan su particular estilo de comedia al día a día de la funeraria Torregrosa, cuyas andanzas aterrizarán en Movistar Plus+ el 4 de abril.

Colin Farrell se mete en esta ficción de ocho episodios en la piel del detective privado John Sugar, que se encarga de investigar la desaparición de Olivia Siegel, nieta del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel. Kirby, Amy Ryan o James Cromwell forman parte de esta ficción de la que se estrenarán tres capítulos el 5 de abril y luego uno por semana.

Disney+ apuesta por África en su nueva serie de animación, una de aventuras que traslada la acción a una futurista Lagos, la capital de Nigeria y que se estrena el 10 de abril en la plataforma. Es 'Iwájú', una historia de aventuras protagonizada por la joven Tola y su mejor amigo, Kole, todo un experto en tecnología.

La esperada serie derivada de 'The Good Wife' y 'The Good Fight', centrada en el excéntrico y divertido personaje de la abogada Elsbeth Tascioni, llega a Movistar Plus+ el 23 de abril. Creada al igual que sus dos hermanas mayores por Robert y Michelle King, por sus diez episodios pasarán desde Wendell Pierce a Gloria Reuben, Jane Krakowski, Linda Lavin o Retta y Blair Underwood.

Basada en la popular novela homónima de Amor Towles, 'Un caballero en Moscú' cuenta la vida del conde Rostov -interpretado por Ewan McGregor-, quien, tras la Revolución rusa y por su apoyo a los zares y la aristocracia, es sentenciado a vivir confinado en el Hotel Metropol de Moscú, donde le ocurrirá muchas más cosas de las que se podrían prever para un encierro. Ocho episodios que se estrenan el 18 de abril en SkyShowtime.

Iván Massagué se mete de nuevo en la piel de Haro, el criminal al que ya interpretó en 'Parot'. Ahora está en la cárcel por violación y asesinato y negocia beneficios penitenciarios mientras prepara su venganza contra la jueza que lo encarceló, encarnada por Kira Miró. Eso es 'Perverso', el 'thriller' que llega a Prime el 19 de abril.

El jamaicano Adjani Salmon, que en 2022 ganó el BAFTA a talento emergente, ha dado la sorpresa con la comedia 'Soñando en negro', que ha creado y protagoniza como Kwabena, un aspirante a cineasta atrapado en un trabajo como becario. Seis episodios que se estrenaron en BBC Three y que, tras dar el salto a EE.UU., llegan a España el 2 de abril de la mano de Filmin. EFE

