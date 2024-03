Bordalás: "No tenemos a los jugadores que estaban haciendo gol y nos cuesta"

Getafe (Madrid), 30 mar (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este sábado, después de perder 0-1 ante el Sevilla, la pérdida de los dos jugadores con más gol de su plantilla, Enes Ünal y Borja Mayoral, el primero por su traspaso al Bournemouth y el segundo por lesión.

Además, el técnico del conjunto azulón analizó la derrota frente al equipo de Quique Sánchez Flores y declaró que una de las claves de los tres puntos que sumó el Sevilla pudo ser la desconexión de su equipo en los primeros minutos.

"No estamos contentos. No hemos conseguido la victoria. El no haber entrado bien al partido lo hemos pagado carísimo. Sabíamos que el Sevilla sólo nos podía golpear en alguna contra y a balón parado. Hemos encajado a los cuatro minutos de córner y nos ha lastrado todo el partido. A partir de ahí hemos sido nosotros. Hemos tenido las mejores ocasiones. Hemos embotellado al Sevilla en su campo", dijo.

"Nos ha faltado claridad y acierto. Una pena. Tres puntos que se fueron. Estamos muy mermados en cuanto a efectivos y hoy lo hemos acusado. Los jugadores que estaban haciendo goles, no los tenemos, como es el caso de Borja y de Enes, que se marchó. Nos cuesta hacer goles. Pero hay que felicitar al equipo, porque con todas las dificultades y la merma de plantilla, tener 38 puntos es un orgullo", añadió.

"Nos hemos quedado sin el gol, que era algo que teníamos a lo largo de la temporada. Al equipo le cuesta, lo intenta, es generoso, lo da todo y no puedo reprochar nada a los chicos. Para ganar hay que hacer goles, nos cuesta y somos los que más encajamos en los quince primeros minutos del campeonato. Lo hemos pagado carísimo. Hemos perdido puntos que de no haber seguido así, habríamos tenido más. Sabemos la plantilla que tenemos y tenemos que seguir sumando puntos para lograr la permanencia", agregó.

Preguntado por si la victoria del Sevilla fue justa, contestó que la realidad es que el equipo de Quique es el que se vuelve a su casa con los tres puntos aunque, por ocasiones, el Getafe habría merecido la victoria.

"Hemos dominado todas las facetas del juego a excepción de los primeros minutos en los que marcaron. Esos tres puntos ya no se pueden recuperar, hay que pensar en el siguiente compromiso. Llega otro parón y preparar el siguiente partido con las mejores intenciones para sumar tres puntos y conseguir nuestro objetivo", concluyó. EFE

