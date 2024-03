El PP advierte de la "debilidad" del Gobierno y la "situación institucional" de España y rebate su "optimismo" económico

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha enumerado este jueves una serie de datos económicos conocidos en los últimos días que impiden ser "tan optimistas como el Gobierno" en ese terreno, según ha opinado, al tiempo que ha advertido de la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de la "situación institucional" de España, marcada por iniciativas como la proposición de ley de amnistía para encausados por el proceso independentista catalán. Juan Bravo ha compartido reflexiones sobre la actualidad política en una atención a medios en Sevilla que ha iniciado citando datos económicos conocidos en los últimos días como el de "más de 400.000 millones" de euros de deuda, o el del déficit público, próximo al 3,7% del PIB, "casi un 40% más del que teníamos en 2018", según ha puesto de relieve antes de advertir además de que "se están ralentizando las inversiones" en España. Todo ello "no nos hace ver que tengamos una situación económica tan buena como está trasladando el Gobierno", según ha incidido Juan Bravo, quien también ha lamentado que "España sigue encabezando las listas de desempleo, tanto general, como el de jóvenes y el desempleo femenino a nivel de Europa", y ha remarcado que aún "seguimos sin conocer" el dato concreto de trabajadores "fijos discontinuos", y de subrayar que "el paro efectivo" se cifra "en más de 3,5 millones de personas". Además, el representante del PP ha aludido a los datos de recaudación conocidos este pasado miércoles, procedentes de la Agencia Tributaria, de los que se evidencia que "el principal esfuerzo sale del Impuesto de la Renta de las familias", de forma que "son las familias las que de alguna manera están sosteniendo estos ingresos", que "superan en más de 60.000 millones de euros lo que teníamos en el año 2019", según ha abundado Juan Bravo. "Si tenemos más de 60.000 millones de recaudación y más de 30.000 millones de fondos europeos, y a pesar de todo eso el Gobierno hace un déficit del 3,7%", es que "el crecimiento de nuestra economía no está siendo sólido ni, sobre todo, sostenible en cuanto a la situación" actual, ha argumentado el dirigente del PP. "SITUACIÓN INSTITUCIONAL" Respecto a la "situación institucional" de España, Juan Bravo ha aludido a la ley de amnistía que "tiene pronunciamientos en contra de letrados del Senado, de la Comisión de Venecia, del ámbito judicial, de la propia sociedad civil que así lo manifiesta", y de "una parte muy importante de la sociedad española que no cree que esa sea la solución, sobre todo" porque "aquellos que van a ser los grandes beneficiados de esta situación están diciendo que lo volverán a hacer, que quieren una vía unilateral, que están dispuestos a romper el concepto de la caja única, que quieren una administración tributaria única para ellos y un sistema diferente", según ha advertido el vicesecretario 'popular' en alusión a políticos independentistas catalanes. Tras subrayar que esas pretensiones, de llevarse a efecto, servirían para crear "españoles de primera y de segunda, y eso en ningún caso sería bueno", el vicesecretario de Economía del PP ha agregado que "esta situación institucional se agrava" con lo que ha denominado como "caso de la trama del PSOE", del que "cada día seguimos conociendo datos que hacen ver que no solamente afecta a un núcleo muy cerrado, sino que se amplía a presidentes autonómicos, a ministerios, a ministros y al entorno del presidente (Pedro) Sánchez", según ha puesto de relieve. De igual modo, Juan Bravo ha recordado que el Gobierno ha renunciado a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este año 2024 tras conocerse el adelanto electoral en Cataluña, y ha considerado que esto "pone de manifiesto la dificultad del funcionamiento de este país ahora mismo" con un Gobierno de Pedro Sánchez marcado por su "debilidad". Juan Bravo también ha aludido a las elecciones que se van a celebrar de aquí a junio en España; en el País Vasco el 21 de abril, en Cataluña el 12 de mayo, y las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio, "en las que jugamos mucho", según ha subrayado. Finalmente, y a preguntas de los periodistas sobre los datos de turismo que registra España, el dirigente del PP ha defendido que dicho sector es "uno de los principales motores de nuestra economía", al que "tenemos que cuidar", y al respecto ha llamado la atención acerca de que el Gobierno, con "más de 160.000 millones de euros" de fondos europeos, "no haya apostado como pedía el sector por un Perte del turismo, o por un auténtico cambio en las mejoras que se vienen reclamando".