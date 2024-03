Vox Valencia insiste en que cesó a subsecretario "por pérdida de confianza" y no por su condena por violencia machista

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha insistido en que cesó el pasado septiembre al subsecretario de su departamento Luis Manuel Martín "por pérdida de confianza" al no haber tenido conocimiento de que en 2011 había sido condenado por violencia machista, pero no por la condena en sí. "El motivo del cese no fue la condena, de la que ya habían transcurrido 13 años, fue la pérdida de confianza que motivó esa ocultación: el verme privada de decidir con todos los elementos en mi mano. Creo en la reinserción, creo en el sistema penal y deploro la instrumentalización de los jueces por motivos políticos", ha aseverado. Núñez, que forma parte de la cuota de Vox en el Consell compartido con el PPCV, ha comparecido en la comisión de Justicia de Les Corts, por primera vez desde su nombramiento, para responder a la petición del PSPV de dar explicaciones sobre el cese del subsecretario. Tras remarcar que no tiene nada más que decir y remitirse a sus explicaciones de septiembre, la consellera ha insistido en que le cesó "por una pérdida total de confianza". "Si él no me hubiera ocultado este hecho, yo hubiera tenido libertad de decidir y lo hubiera valorado en su momento", ha remarcado. Además, ha reiterado que propuso el cese al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el mismo día que se enteró, cuando pasaron "seis horas" desde que tuvo conocimiento hasta que fue cesado. Núñez ha destacado que el puesto del subsecretario cesado ahora "lo ocupa una persona de absoluta confianza" y, en general, ha defendido su voluntad de designar a "personas extraordinariamente preparadas" en la Conselleria, con experiencia en la administración y en el sector privado. Por otro lado, ha aprovechado para criticar la gestión de las 37 oficinas de asistencia a las víctimas del delito por parte del anterior gobierno del Botànic, al dejarlas "abandonadas" mientras las tres oficinas de denuncia para mujeres agredidas por sus parejas o exparejas están "perfectamente dotadas". "Crearon dos categorías de mujeres", ha criticado. Entre los grupos, la diputada socialista Alicia Andújar ha acusado a la consellera de manipular las cifras y de contribuir a "desvirtuar la violencia de género" con estos argumentos. "Abascal ha convertido su conselleria en una agencia de colocación: su partido es una agencia de colocación de maltratadores", ha señalado apuntando al diputado de Vox por Valencia Carlos Flores, condenado en 2002 por violencia intrafamiliar. Jesús Pla (Compromís) ha expuesto que le parece "raro" que una persona "nacida en Huelva y con experiencia en Madrid" fuera designado como subsecretario de Justicia. En su réplica, Núñez ha defendido que el proceso de selección de Martín se produjo "con normalidad", tras mantener varias entrevistas con él y valorar su experiencia profesional. "La ejemplaridad la tuvo esta conselleria y el Consell, que trató este tema con la mayor confidencialidad y rapidez", ha insistido. Por su parte, la diputada del PP Laura Chuliá ha coincidido en defender la rapidez del cese y ha vuelto a aludir al caso por el que fue condenado el exmarido de la exvicepresidenta y referente de Compromís, Mónica Oltra, por abusos a una menor tutelada: "Al día siguiente de haber sido imputada salió a decir que no iba a dimitir y nadie pidió su cese". LEY DE CONCORDIA Al margen del subsecretario, la representante del PSPV ha criticado la "ley franquista", en alusión a la proposición de ley de "concordia" registrada por PP y Vox, a lo que la diputada 'popular' ha respondido que "lo único que hace es mantener el criterio de la norma anterior (memoria democrática) y ampliar el tiempo para dar cobertura a todas las víctimas".