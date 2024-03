La Policía informa de tres emails de 2019 relacionados con el caso de la menor abusada por el exmarido de Oltra

La Policía ha informado al juzgado que investiga un presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por parte de un educador --exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra-- de la localización de tres emails relacionados con el caso y fechados en el período de octubre a diciembre de 2019. Se trata de correos de la cuenta de Miquel Real, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta, que no se borró al pedirlo él mismo. Los investigadores apuntan que solo se han encontrado estos mensajes, puesto que los del resto de personas que integraban el gabinete han sido eliminados siguiendo el protocolo habitual. Así figura en un informe elaborado por el Grupo Técnico Operativo de la Brigada Provincial de la Policía Judicial realizado después de que en enero el juzgado de instrucción número 15 de València ordenara ampliar el período de análisis de las comunicaciones de octubre a diciembre del año 2019 --tras estimar parcialmente un recurso interpuesto por Gobierna-te--, así como averiguar la identidad de las personas que eran miembros del gabinete de la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana en el período relevante para el caso. Entre la documentación remitida por la Policía --que forma parte de una pieza separada sobre la que se ha levantado el secreto-- se incluye un primer escrito de 26 de febrero en la que se da cuenta de las gestiones llevadas a cabo por la Brigada. Así, se señala que tras personarse en dependencias de la Generalitat la extracción de los buzones de correo solo dio resultado positivo en el caso de Miquel Real --uno de los investigados--, ya que del resto de personas no se pudo localizar porque, según indicó una técnico de la administración, "probablemente habían sido borrados". La Policía deja constancia de que solicitó que se buscasen los buzones en otras fechas, "ya que en momentos anteriores ya se localizaron y figuran unidos a la causa", pero se comprobó que los buzones habían sido borrados en su totalidad, señala la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press. Posteriormente, los agentes contactaron con el actual director de gabinete de la Vicepresidencia Primera para conocer la identidad de los miembros del gabinete de Mónica Oltra entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, datos que facilitó tras una segunda petición. PÉRDIDA DEL ACCESO Asimismo, se facilita la declaración que realizó el jefe de Servicio de la Generalitat en la que explica que el almacenamiento de los buzones de correo se encuentra ubicado en la nube y que nada más cesar en el cargo o puesto de trabajo cualquier funcionario de la Generalitat pierde el acceso a su correo electrónico oficial. Además, y transcurrido un mes desde el cese, se elimina todo el contenido, incluidas copias en la nube, salvo que exista una solicitud expresa para esta medida. En este punto, el empleado apuntó que la cuenta de Miquel Real no fue borrada, ya que había "una solicitud de suspensión expresa para esta medida a causa de juicio o litigio". Por tanto, en el informe redactado por la Brigada --con entrada el 14 de marzo en el juzgado-- se expone que, tras analizar el contenido de los correos, se han localizado tres relacionados con lo hechos que motivan la instrucción: dos con asunto 'Comunicación Niño Jesús' y otro referido a un 'expediente protección'. No se especifica en la diligencia el contenido concreto de los mensajes.