AMP- Abandonan cuatro de los siete concejales del PSOE en Langreo (Asturias) y el partido les pide que devuelvan el acta

El grupo municipal del PSOE en Langreo se ha quedado con tres concejales frente a los siete que tenía hasta la fecha, después de que cuatro de ellos hayan decidido darse de baja en el partido y han comunicado su intención de quedarse como concejales no adscritos, sin embargo desde el partido creen que lo que deberían hacer es "devolver el acta". "Lo que deberían hacer es devolver su acta de concejal, para el que fueron elegidos como parte de las candidaturas del PSOE", ha apuntado la vicesecretaria de Organización y Coordinación de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Rita Camblor, a través de una nota de prensa. Además, ha recordado que la militancia de Langreo fue "clara y rotunda" la pasada semana en su rechazo a la actitud de esos concejales, que tienen un expediente abierto "por obstaculizar la labor de la gestora". TIENEN QUE ACEPTAR LA DEMOCRACIA INTERNA Una línea que también ha mantenido el presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón. Según ha dicho siente "mucha decepción personal" por la forma en la que han actuado estos cuatro ediles de Langreo. Y, a su juicio, "lo coherente" y "lo más ejemplarizante" con la sociedad y los militantes sería que, si tienen discrepancias insalvables con la nueva dirección política langreana, dimitiesen y dejasen el acta. "Uno se presenta bajo las siglas de un partido y, lógicamente, tiene que acepetar la democracia interna", ha reprochado el presidente asturiano. EL PSOE SE QUEDA CON TRES CONCEJALES En concreto, los cuatro concejales que han abandonado, Francisco Torre, José Luis García, Pamela Álvarez y Melania Montes, habían sido expedientados en febrero por la Federación Socialista Asturiana (FSE)-PSOE. "Que nadie piense que de nosotros otra cosa que no sea el que vamos a trabajar por Langreo y los langreanos, con los valores socialistas que siempre tuvimos", afirmó Torre, acompañado del los otros tres concejales, en unas declaraciones emitidas por TPA y recogidas por Europa Press. Con esta salida, la corporación municipal de Larengo, queda formada por los ocho concejales de IU-Más País-IAS, PP con cuatro, PSOE con tres, Vox con dos y los cuatro ediles no adscritos que han abandonado el PSOE.