La lluvia obliga a suspender la Procesión del Encuentro en la Semana Santa de Valladolid

Valladolid, 26 mar (EFE).- El encuentro entre Nuestra Señora de las Angustias y Cristo Camino del Calvario en la calle de la Amargura de Valladolid no se ha podido celebrar en la noche de este Martes Santo a causa de la lluvia, que junto con la nieve ha marcado la tarde en la capital vallisoletana, obligando a las cofradías a tomar la decisión de suspender la procesión y realizar los encuentros en sus templos.

La Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen con su hijo en la calle de la Amargura estaba previsto que diera comienzo a las 20:30, con la salida del Cristo Camino del Calvario, una imagen de Miguel Ángel González de 2009, de la iglesia de San Andrés Apóstol.

Quince minutos después debería salir Nuestra Señora de las Angustias, obras de Juan de Junio posterior a 1561, de la iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, para que ambos pasos se encontraran a las 22:00 en la Plaza del Colegio de Santa Cruz.

Sin embargo, minutos antes de las nueve de la noche la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura ha tomado la decisión de suspender la procesión, decisión aceptada por la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias ante la gran inestabilidad atmosférica.

El secretario de la Cofradía del Despojado, Cristian de Prado, ha anunciado una decisión dolorosa y complicada, como él mismo ha reconocido ante los cofrades en la iglesia de San Andrés, pues la lluvia que caía en esos momentos en Valladolid, débil, pero sobre todo la incertidumbre sobre lo que pudiera ocurrir durante el recorrido, le ha llevado a anunciar la suspensión.

“La atmósfera inestable no asegura que no nos coja la lluvia en la calle”, ha insistido De Padro, después de que la tarde en Valladolid haya estado marcada por la nieve y la lluvia, cumpliendo las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en sus partes de la noche no podía garantizar que no fuese a llover en la capital.

Así, Cristo Camino del Calvario ha realizado su propio encuentro con la Virgen de la Amargura en el interior de la iglesia de San Andrés, mientras la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, que se había preparado ya para salir, ha optado por realizar una pequeña procesión por las calles aledañas a su templo, en un Martes Santo deslucido por la lluvia.

La Semana Santa de Valladolid tiene otra cita pendiente este Martes Santo, la Procesión de la Peregrinación de la Promesa a partir de las 22:30, que protagoniza el paso de El Señor Atado a la Columna, obra de Gregorio Fernández, propiedad de la Santa Vera Cruz.

El presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid, Miguel Vega, ha explicado a EFE que la decisión sobre si se mantiene o no esta procesión se tomará momentos antes del inicio de la misma, y siempre teniendo en cuenta la opinión de la Vera Cruz, como propietaria de esta imagen, del siglo XVII.

De este modo, la Semana Santa de Valladolid sigue mirando al cielo, como lo hará también durante los próximos días, ante la sucesión de varias borrascas que traerán lluvias, lo que podría hacer que la suspensión de la Procesión del Encuentro fuera solo la primera en este 2024.EFE

pcr/fp