FACUA ve "absolutamente desproporcionada" la decisión judicial de cerrar Telegram y advierte de los "enormes perjuicios"

FACUA-Consumidores en Acción advierte de "los enormes perjuicios" que causará la decisión judicial de bloquear temporalmente la aplicación de mensajería Telegram para "los millones de usuarios y para las empresas, organizaciones e instituciones publicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma". Esta advertencia llega después de que este viernes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenase suspender de forma cautelar Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Por ello, FACUA-Consumidores en Acción considera "absolutamente desproporcionada" la decisión del juez de la Audiencia Nacional de ordenar el bloqueo cautelar de Telegram en España. "Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegamente contenidos protegidos por derechos de autor, como si cortaran toda la señal de televisión porque existen cadenas piratas", ha criticado en un comunicado el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez. Según recuerda FACUA, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha adoptado esta decisión después de que los responsables de Telegram no contestaran a sus requerimientos. Además, remarca que el bloqueo es previsible en "las próximas horas o días" ya que "las compañías de telecomunicaciones están obligadas a asumir la orden del magistrado".