Sánchez se compromete a trabajar por la plena inclusión de personas con síndrome de Down

Madrid, 21 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la plena inclusión de las personas con síndrome de Down en la sociedad y ha comprometido la labor del Ejecutivo en lograr el efectivo desarrollo de todos sus derechos.

Este jueves se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Según un informe de European Down Syndrome Association (EDSA), el 95 % de estas personas no consigue trabajo, por lo que desde Down España han lanzado la campaña #Extracapacitados para reivindicar más oportunidades de empleo.

"La plena inclusión de las personas con Síndrome de Down debe ser irrenunciable en nuestra sociedad. Nuestro objetivo es lograr el efectivo desarrollo de todos sus derechos y la igualdad de oportunidades en nuestro país", ha escrito Sánchez en la red social X.

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado el apoyo de su partido a las personas con síndrome de Down que "piden las mismas oportunidades que todos y están en su derecho".

"Cuentan con el apoyo del PP para avanzar en igualdad, autonomía personal, formación y empleo", ha escrito Feijóo.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, han expresado también su compromiso en seguir avanzando para garantizar los derechos de las personas con Síndrome de Down.

En X, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy se ha referido al reconocimiento por ley de la dimensión de la accesibilidad cognitiva para facilitar que estas personas comprendan e interactúen con el entorno, el desarrollo de programas de promoción de la salud, o el refuerzo de la legislación civil y procesal para garantizar la capacidad jurídica a las personas con discapacidad. EFE

