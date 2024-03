Vox aplaude que Gallardo se posicione contra el cierre de Almaraz en sus primeras palabras al frente del PSOE extremeño

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha celebrado que nuevo líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en sus primeras declaraciones tras imponerse en las primarias para la Secretaría General del partido, se haya posicionado en contra del cierre de la central nuclear de Almaraz. "Nos alegra que en las primeras declaraciones que ha hecho esté a favor de alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz", ha señalado Fernández, quien asimismo se ha referido a las palabras del nuevo líder socialista hacia la Teresa Ribera en las que señala que "por muy ministra que sea no se puede quitar de un plumazo los 4.000 empleos" que genera la planta en campo Arañuelo. Una palabras con las que en Vox no pueden estar más de acuerdo, ha señalado el diputado de Vox en su comparecencia este martes en la Asamblea para abordar los asuntos incluidos en el orden del día del pleno del próximo jueves. En todo caso, ha señalado que la posición de Gallardo es "absolutamente incongruente" con la que manifiesta el PSOE a nivel nacional, en Bruselas y con la del propio partido en Extremadura, sobre el que ha recordado su posicionamiento en contra a una iniciativa debatida en el parlamento regional el pasado mes de septiembre sobre la continuidad de Almaraz, en la que el Partido Socialista "votó en contra". Por este motivo, se plantean volver a llevar la propuesta al pleno "porque a lo mejor nos sorprende y ahora sí, según las declaraciones que ha hecho, el Partido Socialista votaría a favor de esta iniciativa para alargar la vida de la central nuclear de Almaraz". LEY DE AMNISTÍA Por otro lado, se ha referido a la postura de quien será el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura sobre la ley de amnistía que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez, y en concreto sobre sus cambios de posicionamiento. Así, ha dicho que ha escuchado a Gallardo expresarse "en contra de la amnistía a los golpistas" pero "más adelante y en la misma entrevista" le ha escuchado decir que está a favor, por lo que no sabe "a ciencia cierta si está a favor o en contra diciendo una cosa y la contraria sin solución de continuidad al más puro estilo sanchista".