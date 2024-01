Sémper cree que el hecho de que EH Bildu sea "partido vasco de referencia" en Madrid tiene "desorientado" al PNV

01/01/1980 El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, atiende a los medios de comunicación antes de participar en la mesa redonda 'Una generación de vanguardia' de la II Escuela Gregorio Ordóñez, en el Hotel Costa Vasca, a 26 de enero de 2024, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). La II Escuela Gregorio Ordóñez tiene como lema 'La fuerza imparable', en homenaje al legado de Gregorio Ordóñez, que fue un político español del Partido Popular, asesinado por ETA cuando era diputado del Parlamento Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián. POLITICA Unanue - Europa Press

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha reflexionado este viernes sobre el hecho de que EH Bildu "tiene condicionados y ha tomado la medida tanto al PNV como al PSOE", de forma que en estos momentos es "partido de referencia en Madrid", en lugar del PNV, algo que, a su juicio, tiene "desorientado" al partido jeltzale y que también "afecta a las expectativas del PSOE". En declaraciones a los medios en San Sebastián, donde las Nuevas Generaciones del PP Vasco han celebrado la segunda edición de la Escuela Gregorio Ordóñez, Sémper, preguntado a los periodistas sobre los últimos acuerdos entre PSOE y EH Bildu en Pamplona y en Vitoria y la disposición manifestada por la coalición soberanista a pactar con PNV, ha afirmado que, a su juicio, "EH Bildu ha tomado perfectamente la medida, tanto al Partido Socialista de Euskadi como al Partido Nacionalista Vasco". Además, ha opinado que el PNV "está absolutamente y profundamente desorientado" y "sus decisiones en las últimas semanas así lo avalan". A ello ha añadido que el PSOE "no tiene voz, por un lado porque gobierna con el PNV, y por otro, porque la amenaza de Bildu también, electoral, afecta al PSOE". Así ha incidido en que EH Bildu "tiene condicionados" y "ha tomado la medida, tanto al PNV como al PSOE, y esto llega a Madrid también". En este sentido, ha subrayado que "hay un fenómeno también que es muy relevante y que creo que aquí en Euskadi lo veis con más cercanía, y es que siempre ha sido muy importante en Euskadi quién era el partido vasco de referencia en Madrid". Al respecto, ha afirmado que, en su opinión, "el gran cambio político es que el partido de referencia en Madrid hoy es EH Bildu y no es el PNV". "Es un partido de referencia para el gobierno", ha sostenido en alusión a la formación de la izquierda abertzale. Para Sémper, "esto también afecta a las expectativas del PSOE". En este escenario, ha reflexionado sobre el hecho de que "la alternativa en Euskadi también abre espacios para el PP, para una alternativa frente a esta dinámica y a esta posición". Por otro lado, preguntado por la Ley de Amnistía que el Congreso votará el martes, Sémper ha señalado que su partido afronta este hecho "con la misma perplejidad y preocupación con la que venimos asistiendo y afrontando los debates que hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses en España". "A GOLPE DE EXIGENCIAS" El dirigente del PP ha recordado que "lo que afrontamos es una Ley que ha sido modificada y enmendada a lo largo de las últimas semanas a golpe de exigencias por parte de una persona que vive fuera de España", en alusión a Carles Puigdemont. Así ha considerado que "el debate viene absolutamente condicionado y mediatizado por la voluntad y por las exigencias" del político catalán. Asimismo, ha afirmado que se trata de una Ley que pretende "beneficiar, aliviar, una amenaza penal sobre aquellos que están también redactando la Ley". Por todo ello ha manifestado tener la sensación de que "hoy en España en política nada es un escándalo, porque todo lo es". "Desgraciadamente el martes vamos a ver en el Congreso un nuevo capítulo que no será el último, de un escenario y de una dialéctica política y una dinámica política que hace y que convierte a la política española en todo menos edificante", ha finalizado.