Lilith Verstrynge abandona la política y deja su acta de diputada, reduciendo a cuatro los escaños de Podemos

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha anunciado este viernes que deja sus "responsabilidades políticas" en el partido y su acta de diputada en el Congreso, sin explicar las causas por las cuales ha tomado esa decisión. Así lo ha avanzado mediante un mensaje en la red social 'X' la hasta ahora parlamentaria en el Grupo Mixto, donde apunta que las despedidas son "difíciles y tristes" y agradece la confianza que la militancia de Podemos ha depositado en ella durante ese periodo. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha sido la primera en reaccionar ante la noticia. "Ahora lo fundamental es que te cuides y que estés bien", le ha dicho a Verstrynge, asegurando que el partido morado "siempre será tu casa". "Gracias por tantísimo trabajo en condiciones tan difíciles", ha añadido Belarra en la misma red social En la misma línea se ha pronunciado la exministra de Igualdad Irene Montero. "La prioridad ahora eres tú", ha sostenido. "Te queremos y seguiremos caminando juntas", ha escrito. De esta forma, ambas dirigentes parecen apuntar a un motivo de salud como motivo de la baja de Verstrynge. Desde Podemos tampoco detallan de momento los motivos de su dimisión y fuentes de la formación se han limitado a agradecer a Verstrynge su "gran trabajo" al frente de la Secretaría de Organización. "En los últimos meses, Verstrynge ha estado al frente de las negociaciones con Sumar, una tarea muy exigente que ha desarrollado en condiciones muy difíciles. Podemos le traslada sus mejores deseos. Esta será siempre su casa", han agregado. No obstante, otras fuentes de la formación apuntan a que la razón de abandonar sus cargos en el partido y en el Congreso responde a que necesita cuidar su estado de salud. UN ESCAÑO MENOS PARA PODEMOS QUE RECUPERARÁ SUMAR La renuncia de la 'número tres' de Podemos supondrá reducir a cuatro escaños la representación de Podemos en el Congreso, que rompió con Sumar a finales de diciembre para irse al Mixto, y abre la puerta a que la formación que lidera Yolanda Díaz gane un diputado, con lo que pasaría de 26 a 27. Concretamente, Verstrynge concurrió por la lista de Sumar por Barcelona que logró cinco representantes por esta circunscripción. La siguiente en la lista es Candela López, vinculada a los 'comunes' ya que de hecho forma parte la dirección provisional de Sumar. La ya exdiputada formaba parte del núcleo duro de la dirección morada desde la última asamblea ciudadana de 2021, cuando la líder del partido la eligió como su 'número tres' y responsable de Organización, uno de los puestos más sensibles en la formación. Durante su etapa en Podemos también fue secretaria de Estado de Agenda 2030 y tuvo un papel destacado tanto en la negociación para la coalición de izquierdas 'Por Andalucía' en las últimas elecciones autonómicas, así como en la negociación entre Podemos y Sumar para concurrir juntos en los comicios del 23J. No obstante, los fuertes desencuentros entre los morados y la formación de Díaz derivaron en la decisión de la Ejecutiva de Podemos de abandonar el grupo plurinacional y pasar al Mixto. Su baja obligará a Podemos a designar un sustituto al frente de la Secretaría de Organización, después de que el partido remodelara a finales de diciembre su Ejecutiva estatal. MEDIA DOCENA DE BAJAS EN LA EJECUTIVA DEL PARTIDO Podemos ha sufrido diversas bajas en su dirección durante los últimos meses, pues dimitieron de sus cargos o dejaron el partido los exdirigentes Nacho Álvarez (Economía), Sofía Castañón (Cultura), Alejandra Jacinto (Vivienda), Jaume Asens (Justicia) y el excoordinador de Madrid Jesús Santos (Políticas Municipales). Tampoco figuran ya en la Ejecutiva el histórico militante de la formación Rafa Mayoral, tras decidir no estar en la primera línea durante esta nueva etapa, ni el excoordinador de Podemos Galicia Antón Gómez Reino. Actualmente, Podemos se encuentra inmerso en el desarrollo de sus primarias para elegir a sus representantes de su candidatura a las elecciones europeas, donde Irene Montero parte como clara favorita, y elegir a los coordinadores autonómicos de ocho comunidades autónomas: Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Murcia, Cataluña, Asturias y Aragón. Para estos procesos regionales se han presentado miembros de la dirección estatal como Isa Serra (Madrid), María Teresa Pérez (Comunidad Valenciana), Lucía Muñoz (Baleares), Javier Sánchez Serna (Murcia) y Conchi Abellán (Cataluña), si bien estos dos últimos optan a la reelección y ya eran líderes autonómicos.